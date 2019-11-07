Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения развивается гражданская война в Ливии.

В МИД РФ назвали «измышлениями» сообщения американских СМИ о якобы присутствии в Ливии сотен российских военных «наемников», включая снайперов. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил: «Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес». По словам Рябкова, Москва действует в интересах урегулирования конфликта в Ливии, поддерживает тех, кто влияет на ситуацию, в том числе по линии ООН.

Ранее New York Times опубликовала обширную статью о ситуации в Ливии, в которой утверждается, что в последнее время в эту страну прибыли 200 «российских наемников», в том числе снайперы. Издание ссылается на нескольких чиновников правительства в Триполи и пятерых безымянных европейских функционеров. Утверждается, что Кремль усиливает военное присутствие в Ливии, оказывая помощь армии генерала Хафтара. У американского читателя должно создаться впечатление, что пора спасать ливийскую демократию в лице правительства в Триполи, поскольку иначе Россия скоро здесь захватит всю нефть. А ливийская нефть, надо полагать, пригодилась бы и Америке.

В статье нет никакой ссылки не то что на самих «наемников», но никто из информаторов автора их никогда не видел. Один какой-то ливиец говорит о том, что сталкивался очень издали с какими-то людьми в камуфляже. Особенное внимание он обратил на их обувь: они была разная, а некоторые были даже босиком. Еще они стреляли патронами «размером с палец», говорит очевидец. Статья для наглядности снабжена фотографией, на которой действительно человек очевидно арабской внешности в камуфляже и со старым калашниковым бежит босиком.

В арабском мире (как и в Турции, и в Иране) демонстрация голых подошв ног или подошв ботинок считается крайне оскорбительным жестом. Потому так распространены символические бросания обуви в политиков (еще арабов выводит из себя американская привычка класть ноги на стол). Но у бедуинов Ливии собственные взгляды на обувь, и многие действительно воюют босиком, потому что им так привычнее, они с детства ходят по горячему песку. Зачем этой байкой про «босых русских» воспользовались в NYT – загадка.

Главным же аргументом, который якобы должен подтверждать присутствие сотен русских на ливийских фронтах, стали наблюдения в больнице в Триполи.

Утверждается, что в последний месяц радикально изменился характер ранений у пациентов. Ранее это были в основном мелкие рваные раны от осколков небольших взрывных устройств, какими снабжены используемые во время конфликта дроны. Теперь же стали поступать раненые с пулевыми ранениями, похожими на повреждения от снайперского оружия. На основании этого утверждения (статически никак не подтвержденного) делается вывод, что на стороне генерала Хафтара появились профессиональные снайперы.

В качестве вишенки на торте в статье NYT неназванный «европейский чиновник» сообщил, что эти ранения очень похожи на те, что «были на Украине». Очень жаль, что мы не знаем имя этого специалиста, поскольку к нему возникает несколько вопросов. Во-первых, откуда такие познания? Во-вторых, как это он смог сличить ранения на Донбассе и в Ливии? На них написано было? Или пулевые ранения как-то внешне различаются в зависимости от того, в какой географической зоне они были получены? Весь текст построен на подобного рода натяжках.

А теперь стоит пояснить, во что превратилась в последний год гражданская война в Ливии – и почему это действительно важно.

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Гражданская война в Ливии ведется любительскими методами в исполнении любителей. Но именно в силу дилетантского исполнения жертв как раз в разы меньше, чем если бы этим занимались профессионалы. Низкий уровень подготовки местной пехоты привел к тому, что кто-то очень умный в окружении генерала Хафтара решил вообще отказаться от классических пехотных боев, отчего наступление на Триполи и остановилось само собой. Налет одной группы бедуинов на другую к прорыву линии фронта не приводит. Любительский характер военных действий привел к тому, что именно в Ливии, как это ни парадоксально, началось массовое применение самого современного и высокотехнологичного на Земле оружия – беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Хафтар при посредничестве ОАЭ закупил китайские ударные дроны «Вин Лун» по два миллиона долларов за штуку и принялся высокотехнологично бомбить позиции мелких джихадистских групп на южных окраинах Триполи. На первых порах бедуины в ужасе разбегались и стали массово бросать курить, поскольку среди этих бывших погонщиков верблюдов прошел слух, что дроны реагируют на курение в машине. Всемирной организации здравоохранения на заметку – такой вот вклад китайской промышленности в дело борьбы с курением.

Оправившись от первого шока, правительство в Триполи обратилось за помощью к своему главному военному патрону – Турции. И оттуда вскорости поступили Bayraktar TB2 – аналогичные китайским ударные дроны турецкого производства. «Турки спасли нас», – утверждает министр внутренних дел правительства в Триполи Бушага.

Тут и началась «война дронов». Это может показаться кадрами из фантастического фильма, но за последнее время в небе над окрестностями Триполи зафиксировано уже более 900 дроно-вылетов. Целые воздушные флотилии БПЛА противостоят друг другу при полном средневековом бардаке, творящемся на земле. Происходящее в воздухе и на земле напоминает две параллельные реальности. В одной современные беспилотные аппараты разносят все на земле, а в другой – от них убегают босые бедуины с автоматами, бросая недокуренные сигареты. За этим апокалипсисом наверняка очень интересно наблюдать со стороны, но все-таки возникает вопрос – кто всем этим управляет?

С Хафтаром все понятно – есть штаб в Бенгази, где сидят специально обученные люди и играют в эту компьютерную игру. Есть ли среди них россияне – никто не знает. Никто не знает, есть ли вообще в природе россияне, способные управлять китайскими дронами.

Автор текста в NYT считает, что «война дронов» в Ливии закончилась.

Как минимум, в ней наступило равновесие, поигрались и все, game over. Теперь, по мнению людей из Триполи, Хафтар и его армия готовы снова перейти к контактному бою на земле, то есть к классическому штурму Триполи квартал за кварталом. А для этого якобы и нужны сотни русских наемников, поскольку обучить бедуинов пехотному бою не удается. Триполи же защищают несколько десятков мелких групп разной степени джихадизма и некое подобие правительственной армии с дронами наперевес. Большинство из этих группировок – обычные бандитские формирования, которые не смогут устоять против профессионалов.

Однако пока что никто никаких двух сотен «русских наемников» не нашел и за руку не схватил. Главными источниками изучения деятельности ЧВК «Вагнер» для западной аудитории были и остаются российские либеральные СМИ, считающие, что само существование такой структуры – плохо и недемократично. Их усилиями ЧВК «Вагнера» превратилась в пропагандистский жупел, который используется в самых различных конфликтах для продвижения интересов США. Существование десятков американских ЧВК, французского Иностранного легиона и прочих летучих отрядов их почему-то не интересует. Повторим, демонизировать российские ЧВК первыми стали не какие-то там зарубежные спецслужбы, а люди с российскими паспортами, занятые «оппозиционной деятельностью».

Которым не так уж и важно, есть в Ливии в реальности российские военные специалисты или их нет. Главное об этом заявить.

Да, схема войны в Ливии может в теории снова измениться в сторону классического пехотного боя. Первая в истории человечества «война дронов» действительно показала свою ограниченную эффективность. Да, на первых порах бедуины разбегутся, но оставленную ими территорию все-таки надо занять живыми людьми. Конкретно в Ливии будут ли это «русские наемники» или нет – даже обсуждать бессмысленно.

Куда важнее определить, что деятельность ЧВК (если она там вообще есть) не предмет для политических нападок. Вообще непонятно, почему российская внешнеполитическая активность или работа ЧВК за границей априори объявляются либеральной общественностью чем-то нехорошим. Вот, правда, почему?

А там пусть хоть Триполи берут, хоть Бейрут. Как сказал Сергей Рябков, мы поддерживаем тех, кто влияет на ситуацию, в том числе и по линии ООН. Не так разве?