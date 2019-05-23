В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию

Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

Деньгов в интервью РИА «Новости» обратил внимание, что в СМИ и в международном сообществе есть «различные игроки», которые манипулируют информацией, подтвержденными и неподтвержденными сведениями.

«Сегодня мы ни из одного источника официального не получили подтверждения о том, что это произошло. Да, кто-то подторговывает, кто-то поставляет, кто-то рассказывает, Россия, мол, уже, чуть ли ни в тысячу человек контингент туда послала. Это все – неподтвержденные факты: ими апеллировать невозможно», – указал глава контактной группы.

По его словам, стороны понимают, что необходимо действовать в рамках резолюций, которые приняла ООН.

«В связи с тем, что в отношении Ливии введено оружейное эмбарго, я не думаю, что турецкие власти будут настолько опрометчивы в том, чтобы напрямую их нарушать. Я думаю, что в этом есть какая-то часть пропаганды, может быть, со стороны лиц, либо стран, которые заинтересованы в очередной провокации для того, чтобы эскалировать конфликт и не создать благоприятную атмосферу для того, чтобы происходило мирное урегулирование», – поделился мнением Деньгов.

Он добавил, что после того, как только достигаются договоренности в Ливии, в СМИ осуществляется вброс для того, чтобы противостоять договоренностям.

«Наверное, кто-то в этом заинтересован. Надо выявить, кто заинтересован в поддержке постоянного хаоса в Ливии, потом, исходя из этого, действовать дальше», – пояснил глава контактной группы.

Также Деньгов отметил, что Москва не может определить, кого командующий Национальной армией Ливии Халифа Хафтар называет террористами.

«Он [Хафтар] же обозначил свою, так сказать, миссию, как миссию человека, который производит зачистку Ливии от террористов. К сожалению, мы не можем выявить, кого он называет террористами», – подчеркнул Деньгов.

При этом глава контактной группы призвал не делать скоропалительных выводов и достоверно выяснить, против кого борется Хафтар.

«Есть ли имена и названия организаций, объединенных под эгидой каких-либо глав или бандформирований – я сегодня таких не вижу. В любом случае, такие действия должны быть скоординированы с Триполи и с правительством национального согласия, потому что для всех ливийцев террористы – это враги. Поэтому, не могут быть ливийцы с одной стороны врагами террористов, а другие – друзьями террористов», – заключил Деньгов.

23 апреля Ливийская национальная армия Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА стартовал 4 апреля.