Армия Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Согласно заявлению аль-Мисмари ливийскому порталу Al-Wasat, «ЛНА обеспечила безопасность территорий и определила основные и второстепенные позиции ПНС (правительства национального согласия)», после чего начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели стало известно, что у столицы Ливии идут тяжелые бои с применением авиации.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

Отметим, СБ ООН отверг предложение Британии осудить действия армии Хафтара в Ливии.

Ситуацию с наступлением подробно рассматривала газета ВЗГЛЯД.