СБ ООН отверг предложение Британии осудить действия армии Хафтара в Ливии

Совет Безопасности ООН отверг предложенный Великобританией вариант резолюции по Ливии, в котором Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара называлась виновником эскалации конфликта, сообщили дипломатические источники в международной организации.

По словам источника, дополнительное время для консультаций запросили сразу несколько делегаций, передает ТАСС.

При этом, один из дипломатов, принимавших участие в заседании СБ ООН, сообщил, что «против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация».

Кроме того, постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила сообщил, что считает недостаточно учтенной позицию Африканского союза в предложенном варианте резолюции.

Также стало известно, что все 15 стран Совбеза сходятся в необходимости призвать стороны в Ливии к прекращению огня, добиться деэскалации и возвращения к политическому процессу. В связи с этим работа над документом будет продолжена.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи. Ситуацию с наступлением подробно рассматривала газета ВЗГЛЯД.

Госдеп США обвиняет Россию во «вмешательстве» в ливийский конфликт. Представители Москвы и армии Хафтара опровергают эти заявления.