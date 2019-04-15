Госдеп США призвал Россию прекратить «вмешиваться» в ливийский конфликт

Исполняющий обязанности замгоссекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд заявил, что Россия должна прекратить вмешиваться в дела Ливии.

«Мы не считаем, что вмешательство России (в вооруженный конфликт в Ливии - ИФ) служит выполнению какой-либо полезной задачи. Мы считаем это оппортунизмом и надеемся, что это прекратится», – приводит «Интерфакс» слова Саттерфилда, сказанные во время телефонного брифинга.

В марте глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер сказал, что Россия якобы тайно поддерживала маршала Халифа Хафтара, а британские СМИ утверждали, что Россия отправила в Ливию 300 наемников из ЧВК Вагнера и снабжала Ливийскую национальную армию военной техникой, боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами.

Представители Москвы и армии Хафтара опровергают эти заявления. Так, секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва никак не имеет никакого отношения к действиям Хафтара.

Напомним, после гибели Муаммара Каддафи в Ливии продолжается политический кризис. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: в столице Триполи (на западе) находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии, которым руководит премьер-министр Фаиз Сарадж, а в городе Тобрук (на востоке) находится парламент, который опирается на Ливийскую национальную во главе с маршалом Хафтаром.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи. Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара.