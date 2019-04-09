Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.

Распоряжение об аресте всех участников наступления на Триполи было отдано правительством военной прокуратуре, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazzera.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 5 апреля был взят под контроль международный аэропорт. В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.