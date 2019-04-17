Проиграл ли «пророссийский фельдмаршал» битву за Триполи

«Блиц Хафтара провалился», заявляют в руководстве Италии. И действительно – минуло уже полмесяца, как фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим войскам «освободить от террористов» столицу Ливии, но пока они даже не вошли в город. Действительно ли Хафтар проиграл эту битву и что теперь будет дальше?

«Мы работаем над тем, чтобы не разразилась война. Блиц Хафтара провалился, и мы требуем прекращения огня», – заявил в среду вице-премьер Италии Маттео Сальвини, принимая у себя в Риме коллегу из Ливии Ахмеда Майтыга.

Принимая с визитом замглавы Правительства национального согласия (ПНС), с которым воюет Хафтар, Рим ясно дал понять, кого поддерживает в заморском конфликте. Сам вице-премьер Майтыг назвал действия фельдмаршала «попыткой военного переворота». Как известно, в ряде западных изданий звучали предположения, что Хафтара поддерживает Москва, и он является «пророссийским» политиком.

Тем временем мэр ливийской столицы Абдель Рауф Бейт-аль-Маль объявил, что уже почти полтысячи человек стали жертвами боев в пригородах Триполи. «С начала столкновений в Триполи погибли 496 человек, свои дома вынуждены были покинуть 24 тысячи человек», – цитирует чиновника издание «Аль-Васат». По его словам, только за минувшие сутки в городе «450 ливийских семей вынужденно оставили свои дома и укрылись в школах и мечетях».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара начала марш на Триполи – «для борьбы с террористическими группами», захватившими столицу. Как сообщал РБК, через два дня по двум направлениям (с запада и юга) ЛНА удалось продвинуться на несколько десятков километров и достигнуть окраин столицы. Однако уже 6 апреля наступление встретило сопротивление и замедлилось. С тех пор бои идут на подступах к столице.

Военные эксперты, в отличие от Сальвини, не уверены, что планы Хафтара провалились. Взятие Триполи силами Ливийской национальной армии будет достаточно долгим процессом, полагает политолог, специалист по безопасности Евгений Крутиков.

«Не в интересах Хафтара входить в развалины. Дело в том, что ему нужно получить политическую власть в столице, а не разрушить ее,

– сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Поэтому следует ожидать, что Хафтар будет медленно, методично занимать ключевые позиции – в частности, бывшую авиабазу, которая сейчас используется как гражданский аэропорт. Хафтару противостоит масса разрозненных группировок. К тому же, это все-таки внутриливийский конфликт. Хафтар выступает против легитимного признанного правительства Ливии, как бы мы к нему ни относились. Если он начнет использовать тяжелую артиллерию, будет бомбардировать жилые кварталы, то это будет выглядеть несколько странно. Он попадет в политическую изоляцию».

При этом время работает в пользу Хафтара, считает Крутиков. «Напряженность внутри самого Триполи будет нарастать. В городе перебои с электричеством, закрываются магазины, проблемы с рынками... Чего спешить? Обложили город, отрезали дорогу на Мисурату – и ладно», – замечает собеседник.

Президент Института религии и политики Александр Игнатенко две недели назад в интервью газете ВЗГЛЯД не исключал, что Хафтару удастся взять город, используя разброд среди политиков в лагере Сараджа. Но теперь он отмечает, что защитникам Триполи удалось организовать ожесточенное сопротивление.

«Фельдмаршал делал ставку на разобщенность милиции и ополченцев Сараджа. Это некоторая ошибка Хафтара, но не драматическая. Это нормальное течение боев. Есть шанс перерастания этих боев в затяжные. Ливии светит опасность возобновления гражданской войны по всей территории», – сказал Игнатенко газете ВЗГЛЯД.

Тем не менее эксперт по-прежнему склонен думать, что в битве за Триполи Хафтар победит. «Но это нелегкая задача, сопротивление усиливается и расчеты на внезапность не оправдались», – признал Игнатенко. В случае перехода к длительной постепенной осаде Триполи, предполагает эксперт, Хафтар запросит помощи у Эмиратов, Египта и Франции. «Не исключено, что эта поддержка будет ему оказана», – прогнозирует Игнатенко.

В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородов Триполи. В ночь на среду столица подверглась ракетному обстрелу, передает Agence France-Presse. В городе были слышны не менее семи мощных взрывов, в некоторых районах виден густой дым. Тем не менее армия Хафтара опровергла свою причастность к обстрелу. Также сообщалось, что ЛНА вновь накануне нанесла воздушный удар по аэропорту Триполи.

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Как известно, в Ливии уже много лет царит двоевластие. Кроме ПНС Сараджа в Триполи, на западе страны, есть еще и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который базируется на востоке совместно с избранным парламентом. Они опираются на поддержку Хафтара. В среду комитет национальной обороны и безопасности этого парламента осудил вмешательство Турции и Катара во внутренние дела Ливии.

Указывается, что Турция и Катар поддержали «терроризм и экстремизм деньгами и оружием», сообщает ТАСС. Комитет также осудил «нарушение территориальных вод Ливии турецкими военными кораблями, которые попытались оказать поддержку террористическим группировкам в городах Мисурата, Триполи и Зувара».

Тем временем США потребовали от Хафтара прекратить наступление, а один из ведущих британских телеканалов призвал НАТО вмешаться в ситуацию.