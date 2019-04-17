Столица Ливии подверглась ракетному обстрелу

После ракетного обстрела, которому подверглась столица Ливии, в Триполи раздалось несколько мощных взрывов, передает Agence France-Presse.

По данным AFP, в городе были слышны не менее семи мощных взрывов, в некоторых районах виден густой дым, передает ТАСС.

По поступающей информации, в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще восемь получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы города.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

Тем временем США потребовали от Хафтара прекратить наступление, а в Британии призвали НАТО к действиям.

На опасениях эскалации военного конфликта в Ливии выросли мировые цены на нефть.

Политолог Александр Игнатенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил способность войск Хафтара взять столицу Ливии штурмом.