США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара должна прекратить наступление на Триполи, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Помпео выразил обеспокоенность ситуацией близ Триполи. Он заявил, что Хафтару следует «немедленно прекратить военные операции против столицы Ливии», а ЛНА – «вернуться на прежние позиции», передает РИА «Новости».

Действия Хафтара «подрывают перспективы лучшего будущего» Ливии, считает глава Госдепа.

При этом США отмечают, что у конфликта нет военного решения и «все вовлеченные стороны ответственны за срочную деэскалацию».

Помпео заявил, что США и их партнеры «оказывают давление на ливийских лидеров», чтобы те вернулись к переговорам.