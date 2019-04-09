Нефть подорожала на обострении конфликта в Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром слабо растут, при этом нефть Brent удерживается на достигнутых днем ранее пятимесячных максимумах на опасениях эскалации военного конфликта в Ливии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,01% – до 71,1 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,11% – до 64,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».