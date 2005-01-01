Эксперт оценил способность войск маршала Хафтара взять Триполи

«Решение ливийского кризиса находится на путях объединения страны под «сильной рукой». Необязательно воссоздание унифицированного государства – это может быть федерация, конфедерация. Хафтар как раз и мог бы стать такой «сильной рукой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Игнатенко, комментируя сообщения о штурме Триполи войсками Хафтара.

Командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару удастся взять Триполи, предполагает президент Института религии и политики, арабист Александр Игнатенко.

«Складывается впечатление, что военная операция хорошо подготовлена – сосредоточены определенные силы и средства. Операция хорошо подготовлена и в политическом отношении, поскольку имеет под собой реальное политическое оправдание – борьба против террористов», – отметил Игнатенко.

«Пока из зоны боев поступает противоречивая информация. В частности, появились данные о том, что в отставку ушел один из заместителей премьера Сараджа. Если это так, значит, что группа Сараджа начинает распадаться, причем с головы. Некоторые вооруженные отряды, которые до начала операции были против Хафтара, теперь переходят на его сторону. Если не ошибаюсь, это бойцы из города Мисурата», – сказал Игнатенко, оговорившись, что пока все эти данные не подтверждены

Однако взятие Триполи еще не означает завершение гражданской войны, напоминает политолог. Пока остается открытым вопрос о том, удастся ли маршалу потом объединить страну, считает Игнатенко.

«Решение ливийского кризиса, вне всякого сомнения, находится на путях объединения всех обломков одной сильной рукой. Не обязательно воссоздание унифицированного государства. Это может быть федерация, даже конфедерация. Маршал Хафтар и есть такая сильная рука, которая показывает в эти дни свои возможности. Но все же в 2011 году Ливию так раздолбали, что это будет чудом, если Хафтару удастся ее вновь объединить», – заявил Игнатенко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения города от террористов». Глава официально признанного правительства Фаиз Сарадж приказал всем лояльным подразделениям защищать столицу. В выходные в пригородах Триполи начались уличные бои.