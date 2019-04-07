В Британии призвали НАТО к действиям в Ливии

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НОВОСТЬ ЧАСА:Сарадж потребовал арестовать Хафтара
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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями
Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию
Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне
Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!
Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
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Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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