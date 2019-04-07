В Британии призвали НАТО к действиям в Ливии

Кризис в Ливии усугубляется, а Великобритании и НАТО нужно предпринимать действия, так как именно их военные участвовали в операциях по свержению Муаммара Каддафи, которые привели к хаосу в стране, пишет Sky News.

Нестабильная Ливия – это открытая дверь, воспользовавшись которой мигранты могут проникать в Европу. Ключевой фигурой на этот раз выступает маршал Халифа Хафтар, который в свое время был офицером в армии Каддафи, но стал одним из организаторов госпереворота. Затем он оказался в изгнании, прожил в США в течение 20 лет, а после свержения Каддафи стал одним из полевых командиров на востоке страны, передает RT текст статьи.

Отмечается, что Хафтара поддерживает Россия, которая помогает ему, как утверждается в статье, «деньгами и наемниками».

Власть правительства национального согласия поддерживается Западом, но его власть на самом деле слаба.

Хотя силы Хафтара столкнулись с серьезным сопротивлением в ходе продвижения на запад, он не собирается останавливаться. На наступление его также вдохновляет молчание большей части международного сообщества, пишет издание. Францию, считает портал, вероятно привлекает перспектива того, что военный руководитель станет базисом для новой политической инициативы по созданию более единой и стабильной Ливии.

В ходе предыдущих операций Хафтару с помощью силы и обещаний удавалось убедить своих противников сложить оружие и присоединиться к его войскам, но сейчас такая тактика, судя по всему, не сработает. Скорее всего, дело закончится затяжным военным противостоянием, что сведет на нет прогресс по достижению политического урегулирования в стране, пишет Sky News.

В воскресенье ВВС правительства национального согласия нанесли серию ударов по позициям ЛНА Халифы Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей. Кроме того, ПНС объявило о контрнаступлении на силы Хафтара.

В четверг Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, в пятницу его подразделения взяли под контроль международный аэропорт.