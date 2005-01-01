Хафтар поднял боевую авиацию в небо над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара начала воздушную военную операцию в небе над Триполи, сообщил высокопоставленный ливийский военный источник.

«Военная авиация ЛНА начала сегодня утром воздушную часть операции в воздушном пространстве над Триполи. Удары будут наноситься по позициям вооруженных группировок и скоплениям их техники в Триполи», – передает слова источника РИА «Новости».

Местные источники подтвердили, что над Триполи летают военные самолеты, которые прибывают со стороны населенного пункта Вади ар-Раби, находящегося под контролем ЛНА.

Телеканал 218 со ссылкой на пресс-службу ВС ЛНА подтверждает, что ВВС армии Халифы Хафтара нанесли серию ударов по позициям проправительственных сил в пригороде Триполи, передает ТАСС.

«Истребители ВВС Ливии совершают налеты в пригороде Триполи на позиции вооруженных группировок, поражая цели с большой точностью. Удары стали ответом на применение этими группировками тяжелых вооружений, что угрожает жизни мирных граждан. Этим мы заверяем, что в состоянии подавить силы противника и способны защитить гражданское население, их жизни и имущество», – говорится в заявлении ЛНА.

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что авиация Хафтара наносит удары на южных подступах к Триполи, о последствиях ударов не сообщается.

Перед этим ВВС правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа нанесли серию ударов по позициям ЛНА Халифы Хафтара на территории аэропорта Триполи.