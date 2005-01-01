Позиции армии Хафтара атаковала авиация

ВВС правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа нанесли серию ударов по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на территории аэропорта Триполи, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Об этом сообщает ТАСС.

В четверг Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, в пятницу подразделения ЛНА подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль международный аэропорт.

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