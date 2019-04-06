Армия Хафтара подошла к окраинам Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара вошла в район Эс-Свани к юго-западу от ливийской столицы Триполи, сообщает отдел военной информации генерального командования ливийских арабских вооруженных сил.

Согласно заявлению ЛНА, в районе Эс-Свани «ливийская армия схватила группу террористов, бежавших из Бенгази», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара ведет наступление на Триполи сразу по нескольким направлениям, однако в саму столицу войска Хафтара еще не вошли.

Он не смог назвать дату завершения наступления, «учитывая условия, в которых проходит операция», но подтвердил, что она продолжится вплоть до выполнения всех поставленных задач.

Накануне подразделения Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вошли на территорию международного аэропорта Триполи.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города от группировок боевиков.

Москва заявляла, что силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, это обернется новыми жертвами и разрушениями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.