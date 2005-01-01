Силы Сараджа начали военную операцию «Вулкан гнева» против армии Хафтара

Вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) Ливии заявили о начале военной кампании против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Объявляем о начале военной кампании «Вулкан гнева» против вооруженных сил [Хафтара]», – передает ТАСС слова официального представителя ВС ПНС полковника Мухаммеда Кануно.

Перед этим стало известно, что сначала ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям ЛНА Халифы Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей.

В четверг Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. В пятницу его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.