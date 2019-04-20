У столицы Ливии начались тяжелые бои

У столицы Ливии Триполи проходят тяжелые бои, в них участвует авиация, об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

«Ожесточенные бои идут на подступах к Триполи, особенно на направлении эс-Сауани, эль-Касарат, эль-Азизии», – сказал аль-Мисмари, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

Он уточнил, что подконтрольные правительству нацсогласия (ПНС) силы в Триполи пытаются атаковать подразделения на восточном и южном направлениях.

По его словам, авиация ПНС провела бомбардировку населенного пункта Гарьян, кроме того, воздушным ударам подверглась военная база «аль-Ватыйя».

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи. Ситуацию с наступлением подробно рассматривала газета ВЗГЛЯД.