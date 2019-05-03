Армия Хафтара вернула контроль над несколькими районами Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара установила контроль над несколькими районами Триполи, сообщил представитель 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА, генерал Мунзер Хартуш.

«ЛНА сегодня удалось полностью восстановить контроль над районом эс-Сабиа и обеспечить его безопасность... ЛНА восстановила контроль также над Сук эс-Сабт и даже над эль-Касарат и эль-Азизией», – сообщил Хартуш, передает РИА «Новости».

По его словам, возле моста у аэропорта Триполи прошли ожесточенные боестолкновения, бригада смогла отбить нападение противника.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи. Первый этап похода ЛНА на ливийскую столицу стартовал 4 апреля.

8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи, после чего у столицы Ливии начались тяжелые бои с применением авиации.