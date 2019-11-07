Глава контактной группы отреагировал на сообщения о «российских наемниках» в Ливии

Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что информация американских СМИ о том, что в Ливии действуют «российские наемники», не соответствуют действительности.

«Заявление New York Times о том, что 200 российских наемников приехали воевать в Ливию, не имеет ничего общего с действительностью. В соответствии с российским законодательством, наемничество запрещено и карается уголовной ответственностью», – сказал Деньгов, передает РИА «Новости».

Он также добавил: «возникает вопрос, почему The New York Times не говорит о том, что в Ливии работают наемники из стран Африки, а также из западных стран», подчеркнув, что подобные заявления «дискредитируют российское участие в процессе мирного урегулирования».

«Позиция России в отношении конфликта остается неизменной. Россия выступает за диалог со всеми сторонами конфликта и за урегулирование конфликта путем политического диалога», – заявил глава контактной группы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал домыслом сообщение The New York Times о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников».

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