МИД отреагировал на сообщения о «российских наемниках» в Ливии

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал домыслами сообщения американских СМИ, согласно которым в Ливии якобы действуют российские наемники.

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов», – заявил Рябков, передает РИА «Новости».

Замминистра отметил, что «это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес». Рябков подчеркнул, что подобные вбросы оказывают негативное влияние на настроения внутри США, что сказывается и на двусторонних отношениях.

Ранее The New York Times сообщила о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наемников».

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