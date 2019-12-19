Отвод «Вагнера» спасет Ливию от турецкого нашествия

На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны?

На большой пресс-конференции в четверг Владимир Путин, в числе прочего, рассказал о том, как Россия видит урегулирование в Ливии. «Нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения. И уровень этих отношений различный», – заметил российский лидер. Путин указал, что Россия находится в контакте и с главной Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем, так и с маршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА). Таким образом, и Москва контактирует с обеими сторонами ливийского противостояния.

Путин, отвечая на вопрос о положении в Ливии, заметил: хорошо известны те, кто довел страну до катастрофического состояния. «Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, – указал президент России. – И резолюция Совета Безопасности, которая была принята по этому поводу, она запрещала бывшему руководителю Ливии, Каддафи, применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил, вооруженных, кстати говоря». Вместо этого, напомнил Путин, «западная коалиция начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности ООН». «Все это привело к тому, что ранее практически процветавшая страна – уровень жизни в этой стране уже приближался к некоторым европейским стандартам – теперь находится в хаосе, в полном развале и гражданская война не прекращается. Кто прав, кто виноват – сейчас очень трудно определить», – подытожил Путин.

Российский лидер отметил: с целью урегулирования ситуации, «мы постоянно ведем диалог с нашими партнерами, в том числе в Турции, Европе и других странах». «Мы понимаем, что это очень острый вопрос», – добавил президент России. По его словам, самым правильным было бы найти такое решение между конфликтующими сторонами, «которое позволило бы прекратить боевые действия и договориться о том, кто, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной. «Об этом мы будем совершенно точно говорить с нашими партнерами в Европе», – подчеркнул Путин. Он добавил, что только что обсуждал положение в Ливии по телефону с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Та же тема обсуждалась и с Тайипом Эрдоганом, отметил российский лидер.

Отметим, что накануне президент Турции сообщил: Анкара в ближайшее время отправит в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии – в частности, возможности отправки туда турецких войск. Так Эрдоган, ответил на вопрос, обсуждалась ли эта тема в недавнем телефонном разговоре с российским коллегой. По словам Эрдогана, делегацию в Москве составят высокопоставленные чиновники: замглавы МИД и минобороны, представители разведки и другие военные.

Турция не впервые обещает направить свои войска для поддержки Фаиза Сараджа, возглавляющего Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Его противником, как уже говорилось выше, был и остается маршал Хафтар, который, по мнению Эрдогана, «не является законной силой». При этом ранее Турция уже направила спецназ для охраны министров Сараджа и была замечена в поставках вооружений ливийскому правительству, хотя формально поставлять оружие в Ливию запрещено Совбезом ООН.

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Дипломатическая активность вокруг Ливии в последние дни вышла на новый уровень. Днем ранее в ходе телефонного разговора президенты России и Франции отметили важность разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем. Схожей позиции придерживаются в МИД Италии и Германии. В то же время президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил , что Каир продолжит поддерживать Хафтара, тем самым выступив в роли главного оппонента Эрдогана.

Что касается позиции США – она как всегда противоречива. На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что Вашингтон хочет работать с Москвой на ливийском направлении. При этом Госдеп и американские СМИ утверждают, что Россия якобы давно уже направила бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливию для поддержки Хафтара.

В целом связь Хафтара с Россией западные политики и журналисты пытаются «продать» своим читателям еще с 2017 года, когда британская Times заявляла о якобы намерениях Москвы вооружить мятежного фельдмаршала. Сам Хафтар подтвердил, что наводил справки о возможности покупки российского вооружения, но признал, что из этого вряд ли что-либо получится ввиду оружейного эмбарго.

При этом Хафтар с апреля не прекращает попыток захватить Триполи. На прошлой неделе Хафтар объявил о начале решающего сражения за ливийскую столицу. В понедельник сообщалось, что в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС премьера Фаиза Сараджа. Накануне днем в армии Хафтара заявили, что добились новых успехов в Триполи, а вечером один из генералов ЛНА сообщил об окружении сил ПНС в Триполи с суши

По мнению главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, сложившаяся военно-политическая ситуация доказывает актуальность переговоров между Россией и Турцией по разрешению конфликта.

«По моему субъективному мнению, у Москвы и Анкары есть предмет для разговора. К тому же Россия будет учитывать интересы турецкой стороны в связи с нашими договоренностями по Сирии», – сказал Деньгов газете ВЗГЛЯД.

Но прогнозировать возможность отправки турецких войск в Ливию пока преждевременно, считает собеседник. «Об этом можно будет судить только по итогам переговоров между лидерами России и Турции. То же самое касается и обсуждения вариантов компромисса между Москвой и Анкарой», – отметил Деньгов.

В свою очередь востоковед Кирилл Семенов тоже не исключает, что Москва и Анкара могут заключить компромисс, причем взаимные уступки могут затрагивать и Сирию.

«Во-первых,

Москва не настолько ориентирована на поддержку Хафтара, как это подают в прессе.

У России не менее тесные контакты и с его врагом Сараджем. Во-вторых, на официальном уровне Москва отрицает поддержку какой-либо из сторон конфликта, выступая за его мирное разрешение. Противоречия двух стран по Ливии не имеют ничего общего, например, с противоречиями по Сирии. Потому есть поле для компромиссов. И мы уже неоднократно наблюдали за тем, как Путин и Эрдоган умеют договариваться между собой», – сказал Семенов газете ВЗГЛЯД.

Рассуждая о сценариях урегулирования, востоковед предложил следующий вариант: «Турция прекратит поставки оружия Триполи, а также закроет глаза на неполный вывод курдских отрядов с северо-востока Сирии, а Россия, соответственно, повлияет на тех, кто оказывает военную помощь Хафтару».

По мнению эксперта, если действительно в Ливии на стороне Хафтара воюют российские ЧВК, то Москва может добиться их ухода из арабской республики. В итоге конфликт будет заморожен: Хафтар так и не сможет войти в центр Триполи, но и войскам ПНС не позволят потом углубляться на территорию Хафтара.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин предполагает, что Эрдоган в качестве компромиссного варианта может предложить Москве «как-то успокоить маршала Хафтара», чтобы он «так жестко не лез на Триполи» и согласился на ведение переговоров с Сараджем. Взамен Анкара откажется от планов отправить в Ливию свои войска.

«Это реальный вариант для компромисса. На официальном уровне мы Хафтара не поддерживаем. Но хорошо известно, что Россия определенное покровительство ему оказывает. Потому нам ничего другого не остается, кроме как уговорить маршала пойти на переговоры с Триполи», – сказал Рощин газете ВЗГЛЯД.

«По сути, на данном этапе компромисс заключается именно в том, чтобы усадить Сараджа и Хафтара за стол переговоров. И если у нас получилось договориться с Турцией по Сирии, то почему бы не повторить этот опыт в Ливии?» – риторически спросил Рощин.

Однако реализация подобных договоренностей между Россией и Турцией ударит по интересам США, считают эксперты. «Вашингтон не выступает против Сараджа или Хафтара. Но Вашингтону не нравится, что россияне работают с Хафтаром. Потому в ноябре он встречался с американцами, объясняя им свою позицию», – напомнил Кирилл Семенов.

«Следует также учитывать, что у Хафтара осталось американское гражданство, он долгое время жил в США и всегда был связан с американцами. Потому они пытаются сохранить свои рычаги влияния, опасаясь чрезмерного усиления Москвы в этой арабской стране», – добавил эксперт.

«И теперь американцы вдвойне недовольны: Москва, по их мнению, все больше влияет на Хафтара, а Турция, с которой у американцев тоже проблемы, все шире поддерживает Сараджа. В свете обострения отношений между Вашингтоном, Москвой и Анкарой – это не очень хороший знак для американцев», – резюмировал Семенов.

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