Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, заявили в администрации президента Турции.

«В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные темы, прежде всего ситуацию в Ливии и Сирии», – уточнили в администрации, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что главы государств проведут встречу в январе в Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России, наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.