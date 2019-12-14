Анкара анонсировала проведение сирийского саммита

Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы проведем саммит по Сирии с участием глав ФРГ, Франции и Великобритании, и отдельно мы организуем двусторонний саммит с Россией», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Он добавил, что Турция имеет разногласия с Россией относительно ситуации в Ливии, но видит возможность сблизить позиции.

Напомним, в среду глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и Ливии.