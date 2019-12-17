Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана в январе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся в первой декаде января будущего года в Турции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в первой декаде января состоятся контакты двух президентов, будет открыт «Турецкий поток» – его наземная часть на турецкой территории, строительство будет завершено. Это станет хорошей возможностью и для того, чтобы обсудить все актуальные вопросы», – заявил Песков.

Он также заявил, что Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров.

«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии наверняка будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные, фактически ежедневные, контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия «выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса».

Песков также заявил, что конкретных планов российско-турецкого саммита по Сирии в графике Путина пока нет.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России, наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.