Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши

Ливийская национальная армия (ЛНА) окружила с суши силы Правительства национального согласия (ПНС) в столице Ливии Триполи, заявил начальник по моральной подготовке ЛНА бригадный генерал Ахмед Махджуб.

По его словам, в некоторых районах Триполи идут уличные бои с отрядами Правительства национального согласия (ПНС), столица окружена «от моста аз-Захра до эль-Бакиа», передает РИА «Новости».

«Они (отряды ПНС) отошли оттуда полностью, и наши отряды встретились друг с другом. Таким образом столица полностью окружена (с суши)», – заявил Махджуб.

Силы ЛНА ранее заявили, что добились новых успехов в Триполи.

На прошлой неделе Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи. В понедельник сообщалось, что в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС премьера Фаиза Сараджа.