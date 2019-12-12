Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что начинается решающее сражение за контроль над Триполи, сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Мы объявляем о начале решающего сражения и продвижении в центр столицы для ее освобождения», – передает заявление Хафтара РИА «Новости».

В начале апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, однако к концу мая силы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа смогли остановить продвижение ЛНА.

В июле Хафтар пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи и освободить всю Ливию.