Хафтар обещал вскоре поднять знамя победы над Триполи

Народ и армия Ливии скоро поднимут знамя победы в центре Триполи, заявил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Хафтар заявил, что одержана победа над террористами и «их пособниками», а также над всеми, кто «поднял оружие» против мирных граждан, передает РИА «Новости».

По словам Хафтара, Ливийская национальная армия намерена освободить Ливию, чтобы не было «ни клочка земли, который террористы осмелятся запачкать своими нечистыми ногами».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какими трудностями столкнулась ЛНА при попытке взять под контроль столицу государства.

Напомним, Хафтар воюет с ливийским Правительства национального согласия.