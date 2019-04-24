Что мешает Хафтару захватить Триполи

Фельдмаршал Хафтар подтянул пехоту и начал «второе наступление» на столицу Ливии Триполи. Его армия обладает опытом успешной осады больших городов, которая длилась, бывало, годами. Однако повторить методы, которыми он ранее взял города Бенгази или Дерна, в Триполи Хафтар не может. Каким образом маршал все же рассчитывает добиться падения столицы?

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о втором наступлении на Триполи. «ЛНА обеспечила безопасность территорий и определила основные и второстепенные позиции ПНС (Правительства национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем), после чего начала второй этап наступления на Триполи, уже с применением пехоты, сообщил представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари ливийскому порталу Al-Wasat.

С утра во вторник в восточной части Триполи прогремели четыре последовательных взрыва, сообщили местные жители. «Слышали четыре последовательных сильных взрыва сейчас. Взрывы, которые мы слышали, были в районе Айн Зара и Халля аль-Ферджан на востоке Триполи», – заявили очевидцы РИА «Новости».

Как пишет ТАСС, позднее удары были нанесены и по западному пригороду Триполи. Авиация ЛНА разбомбила лагерь формирований ПНС в районе Джанзур. Целью налетов были находящиеся там склады с оружием и боеприпасами. Как передает телеканал Al Hadath, на месте атаки прогремело несколько мощных взрывов.

О том, что «блицкриг» Хафтара провалился и сходу взять столицу ему не удалось, газета ВЗГЛЯД подробно писала в минувший четверг. В конце прошлой недели стало известно, что на окраине столицы Ливии начались тяжелые бои с применением авиации.

«Вообще у ЛНА уже есть опыт долгосрочной осады крупных городов. Осады городов Бенгази и Дерна длились по полтора года. Причем штурм Дерна привел к большим потерям среди горожан, поскольку использовались тяжелая артиллерия и авиация, – сказал газете ВЗГЛЯД старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. – С Триполи такой вариант не пройдет – город очень населен. Там живет около одной пятой всего населения Ливии. Если уровень жертв среди горожан в Дерна удалось скрыть, то в Триполи этого не получится».

Вряд ли Хафтар решится на подобные методы уличного боя в столице, добавил политолог.

«В Ливии борьба идет за власть, это не конфессиональная, не этническая рознь, поэтому обе стороны стремятся сократить потери среди мирного населения.

И Хафтар, и его противники активно используют метод переговоров, подкупов, чтобы избежать прямого столкновения и больших потерь», – отметил он.

Президент Института религии и политики Александр Игнатенко убежден, что на этот раз Триполи будет взят.

«Силы Хафтара мобилизованы значительно лучше, чем это было на первом этапе. То, что Хафтар перекрыл дорогу из Триполи на Мисурату, позволяет ему уменьшить снабжение его противников боеприпасами и живой силой. В то же время подпитка сторонников Сараджа новыми ресурсами по-прежнему сохраняется по другим каналам. Более того, по оценке эксперта, у противников Хафтара появилась высокая мотивация: они осознали, что им некуда бежать. «Для них наступает последний парад, и это обстоятельство заставляет их мобилизовать все свои силы, они воюют лучше, чем можно было ожидать», – признал Игнатенко.

Однако чаша весов все равно склоняется в пользу маршала, поскольку вокруг него создается благоприятная международная обстановка, добавил Игнатенко.

«В частности, Франция уже выступает в поддержку Хафтара. Причем Париж обуславливает это тем, что Хафтар борется против терроризма. Это не риторика, а правда. В Триполи и других местах Ливии Хафтару противостоят экстремисты и террористы. Это и «Братья-мусульмане» под разными названиями, и даже «Исламское государство**», и отряды защиты Бенгази, которые включены в списки террористических организаций некоторых арабских стран», – сказал Игнатенко газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, и президент Дональд Трамп США недавно позвонил фельдмаршалу. «Такой прагматик и торгаш, как Трамп, сделал это публично – с соответствующей рекламой. Это свидетельствует о том, что он позитивно рассматривает перспективы ЛНА. Он видит будущий результат. И стремится примазаться к победе уже заранее», – считает Игнатенко.

Из числа соседних стран Хафтару по-прежнему подыгрывает Египет, который поддерживает фельдмаршала за реальную борьбу с терроризмом.

«Многие акции террористов в Египте осуществляются с использованием ливийской территории как тыловой базы. Боевики получают из Ливии оружие, финансы, подпитку личным составом. Для Египта очень важно заделать эту дыру на границе, чтобы Каир смог после этого нанести мощный удар по своим террористам», – пояснил Игнатенко.

Лукьянов тоже считает, что расклад сил склоняется в пользу маршала.

«Фронт сопротивления Хафтару был образован в первые дни из «революционных бригад» Триполитании, Мисураты и других территорий юга страны. После нескольких недель боев у многих отрядов боевой пыл не угас, они готовы и дальше защищать Триполи. Основную помощь извне сторонники Сараджа получают через порт Мисурата – от Катара и Турции», – рассказал он.

На эту тему

Поэтому тот факт, что Хафтар перекрыл дорогу на Мисурату, можно считать большим его успехом.

«Недавно фронт защитников Триполи уже дал ряд трещин. Например, возглавляет оборону столицы, то есть операцию «Вулкан гнева», бывший министр обороны Ливии Усама аль-Джоули. Хотя он сам – уроженец города Зинтан, тем не менее некоторые бригады из его родного города недавно ушли из Триполи – они выполнили указание старейшин одноименного племени зинтан. Старейшины не заинтересованы в том, чтобы зинтанцы гибли на чужой земле за интересы триполитанского правительства Фаиза Сараджа. Более того, они уже установили связи с Хафтаром», – добавил Лукьянов.

Завкафедрой истории и географии зарубежных стран МГЛУ, сотрудник Института Востока РАН, специалист по Ливии Михаил Рощин пока не берется прогнозировать, насколько удачным окажется второй этап наступления.

«Очевидно, что преимущество на стороне маршала Хафтара. У него больше сил. Он давно занимался созданием своей армии», – заявил ранее Рощин в интервью газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что основу противостоящей маршалу армии ПНС составляют бывшие повстанцы, которые воевали еще против войск Муаммара Каддафи, они хорошо обстреляны. «Брать город, если он хорошо защищается, сложно. Обороняться всегда проще», – считает эксперт.

Тем не менее, в пользу Хафтара говорит также тот факт, что ранее ему удалось без боя занять почти всю Западную Ливию. Когда в начале апреля маршал велел наступать на Триполи, его войска спокойно проехали до столицы 1000 километров, их никто не остановил. «Это говорит о серьезном военном превосходстве Хафтара», – подытожил Михаил Рощин.

Лукьянов считает, что решающим в борьбе за столицу будет не военный, а дипломатический фактор – это он деморализует защитников Триполи.

«Хафтару поступает финансовая помощь из Эмиратов и Саудовской Аравии, моральная – из Египта.

Дипломатическую поддержку оказывает и Франция. Теперь в ЛНА полагают так: пускай даже столицу и не удастся взять, все равно. Если удастся ее блокировать с суши со всех сторон, то Сараджу и триполитанским элитам вскоре с маршалом придется договариваться. Может, это не максимум того, о чем мечтал Хафтар. Но, по крайней мере, он сможет добиться выгодной для себя сделки», – подытожил Лукьянов.

Тем временем вечером во вторник стало известно, что неизвестные похитили в Триполи замминистра обороны ПНС. Его имя пока не называется. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственный источник. Если сообщение подтвердится, это может означать появление в городе «пятой колонны» войск Халифы Хафтара.