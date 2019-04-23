Эксперт оценил новую попытку Хафтара взять Триполи

«Очевидно, что преимущество на стороне маршала Хафтара. У него больше сил. Он давно занимался созданием своей армии. Но проблема состоит в том, что в Ливии несколько центров управления», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Ливии Михаил Рощин. Так он прокомментировал сообщения о начале армией Халифы Хафтара второго этапа наступления на Триполи.

Заведующий кафедрой истории и географии зарубежных стран МГЛУ, сотрудник Института Востока РАН, специалист по Ливии Михаил Рощин считает, что сейчас трудно прогнозировать, насколько удачным может оказаться второй этап наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи с применением сил пехоты.

«Очевидно, что преимущество на стороне маршала Хафтара. У него больше сил. Он давно занимался созданием своей армии. Но проблема состоит в том, что в Ливии несколько центров управления. Это парламент, Триполи и Мисрата... Но принципиальным является контроль над Триполи. Если Хафтару удастся взять Триполи под контроль, то в целом это будет означать преодоление разделения страны», – сказал Рощин.

Эксперт отметил, что трудности маршала связаны с тем, что сама по себе столица большая, быстро занять город целиком не хватает сил. При этом в основе армии Триполи находятся повстанцы, которые выступали еще против бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, и они хорошо подготовлены.

«Брать город, если он хорошо защищается, сложно. Обороняться всегда проще. Успех наступления зависит от квалификации армии Хафтара», – считает эксперт.

В пользу успеха армии Хафтара говорит и то, что ранее маршалу удалось освободить всю восточную Ливию. Именно поэтому он спокойно проехал до столицы 1000 километров, его никто не остановил. «Это говорит о серьезном военном превосходстве Хафтара», – подытожил Михаил Рощин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о начале ЛНА второго этапа наступления на Триполи сообщил официальный представитель армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари. «ЛНА обеспечила безопасность территорий и определила основные и второстепенные позиции ПНС (правительства национального согласия), после чего начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты», – заявил аль-Мисмари.

В конце прошлой недели сообщалось о тяжелых боях у столицы Ливии с применением авиации. Еще в начале апреля Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи, но «блицкрига», о котором говорил маршал, не получилось.