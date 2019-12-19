Путин ответил вопросом на вопрос о «российских наемниках»

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос турецкого журналиста о якобы присутствии «российских наемников» в Ливии и Сирии.

«Вы верите в то, что пишут западные СМИ? Вы почитайте то, что они пишут о Турции, и ваше мнение изменится», – заявил президент России.

«Ситуация нам, конечно, известная, нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения и уровень этих отношений различный. Мы, российская сторона, в контакте и с правительством господина Сараджа, мы в контакте с маршалом Хафтаром. Мы понимаем, что это очень острый вопрос, но вы также хорошо знаете тех, кто довел до этого состояния», – сказал Путин.

Президент отметил, что Россия была против использования Западом в Ливии вооруженных сил.

«Резолюция СБ, которая была принята по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии (Муаммару) Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил. Вместо этого коалиция Запада начала применять свою авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию СБ ООН», – сказал Путин.

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