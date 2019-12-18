Эксперт: Россия и Турция могут синхронно снизить поддержку воюющим сторонам в Ливии

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18 декабря, среда | Последнее обновление — 19:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ
Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег
Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик
Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия
Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Импичмент – это способ расставить ловушки
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе
Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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