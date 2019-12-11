США захотели работать с Россией по Ливии

Россия и США понимают, что военного решения конфликт в Ливии не имеет, Вашингтон хочет работать с Москвой на этом направлении, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Госдепе заявили, что «военное вмешательство России» угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии. СМИ в США утверждают, что бойцы ЧВК «Вагнера» воюют в Ливии на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В Кремле в ответ заметили, что многие страны «вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии» после фактического уничтожения этого государства.