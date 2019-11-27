Песков ответил на сообщения о «дестабилизации» ЧВК ситуации в Ливии

Кремль считает, что многие страны не имеют права говорить о дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав соответствующие публикации утками.

«Вы понимаете, постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «очень многие страны вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права».

«Это все, конечно, утки, и в данном случае мы призываем так к этому и относиться», – добавил Песков.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии». По данным СМИ, он призвал европейские страны ввести санкции против ЧВК «Вагнер».

В начале ноября американские СМИ сообщили, что на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара якобы воюют бойцы ЧВК «Группа Вагнера».