Интересы Египта и Турции столкнулись в Ливии

Египет продолжит поддерживать Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара, сообщил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он призвал не сравнивать действия Египта с «негативным вмешательством», подчеркнув, что такая поддержка – «это позиция Египта уже на протяжении пяти лет». Каир считает, что только силы Хафтара «могут быть ответственны» за сохранение Ливии.

Ас-Сиси подчеркнул, что Египет поддерживает национальное государство, а не превращение Ливии в «страну вооруженных и экстремистских группировок», передает РИА «Новости».