Дело против пилота сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» передали в суд

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пилота «Суперджета» Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года», – сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Пилоту предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области.

По версии следствия, «причиной катастрофы стало несоблюдение командором экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей».

Ранее в СК сообщили, что следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. Отмечается, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

Также следователи изучили данные черных ящиков, согласно которым самолет адекватно реагировал на действия пилота. Сам пилот вину не признает.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.