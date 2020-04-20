Эксперт рассказал о преимуществах ЗРК С-350 «Витязь»

«ЗРК С-350 «Витязь» – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Лузан, говоря об эффективности поступающих на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 «Витязь».

«Такую большую страну, как Россия, прикрывать системами только дальнего радиуса действия – очень затратно, а системами малого радиуса действия – невозможно. ЗРК С-350 «Витязь» – это и есть система средней дальности. Она достаточно легкая, мобильная и дешевая по сравнению с С-400», – сказал бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

Эксперт пояснил, что войска ПВО вместе с авиацией предназначены для прикрытия стратегических объектов страны. Ранее у них на вооружении состояли зенитные ракетные системы С-300 и «Панцирь С1». Затем на базе С-300 создали новые С-400 – системы дальнего радиуса действия с тяжелыми ракетами.

«А вот средней дальности систем у нас пока не было. ЗРК С-350 «Витязь» с дальностью от 80 до 120 км – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны», – резюмировал Лузан.

Ранее сообщалось, что поступление на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 «Витязь» повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза.

По данным издания «Красная звезда», в учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова уже проводится комплекс мероприятий по освоению преподавательским составом зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

Напомним, в феврале первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. В декабре 2019 года Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

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