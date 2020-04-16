Заразившийся коронавирусом журналист назвал «странности» болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал о «странностях» болезни.

По словам Кудинова у него на протяжении десяти дней держалась высокая температура и «звериный» кашель, сообщает «Спорт-Экспресс». Когда тест на коронавирус дал положительный результат, журналиста сразу перевели в инфекционное отделение, где он провел 12 дней.

Как отметил Кудинов, в момент перевода «будто кто-то нажал на какую-то кнопку» и ему стало гораздо лучше. Врачи объяснили россиянину, что это одна из особенностей коронавируса – у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

Журналист также рассказал, что ему прописали несколько препаратов – дарунавир и ритонавир, эффективных против ВИЧ; плаквенил, используемый для борьбы с малярией, и еще одно лекарство, о предназначении которого он не знает.

За 14 дней лечения в клинике Кудинову сделали три рентгеновских снимка, у него также пять раз брали анализ крови. Третий снимок и заключительный тест крови показали положительную динамику, после чего его выписали из больницы.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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