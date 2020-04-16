В США от коронавируса за сутки умерли 2494 человека

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире.

Общее число смертей от COVID-19 в США превысило 28,3 тыс., число подтвержденных случаев составило более 637 тыс., передает РИА «Новости».

Соединенные Штаты удерживают лидерство в мире по обоим показателям.

Накануне в США умерли 2 тыс. 228 человек с коронавирусом.

При этом ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Американский лидер сообщил, что некоторые штаты США могут «открыться» после карантина еще до 1 мая.

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