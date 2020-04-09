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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Путин поделился с россиянами уверенностью

Общероссийского онлайн-совещания еще не было в практике президента РоссииФото: кадр из видео
У России есть средства для решения проблемы коронавируса при развитии ситуации по любому из возможных сценариев, заявил Владимир Путин в среду на совещании с губернаторами. Он напомнил, что предоставил им большую свободу маневра при принятии решений. Но предупредил, что и спрос будет строгим. Впрочем, главные слова президента были адресованы не губернаторам, а всем гражданам России. Подробности...
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Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной

Российские врачи открыли прием больных в итальянском БергамоФото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная. Итальянские врачи первыми из европейцев признали – ставка на помощь конкретному пациенту обернулась слабостью при столкновении с массовой болезнью. Что помогло российским, а также китайским медикам встретить пандемию во всеоружии? Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...

Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
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              Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?

              Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной

              Российские врачи открыли прием больных в итальянском Бергамо   9 апреля 2020, 09:40
              Фото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков,
              Наталья Макарова

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              Российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная. Итальянские врачи первыми из европейцев признали – ставка на помощь конкретному пациенту обернулась слабостью при столкновении с массовой болезнью. Что помогло российским, а также китайским медикам встретить пандемию во всеоружии?

              Российская система здравоохранения на данный момент обеспечена всем необходимым, наращиваются объемы производства по самым востребованным позициям – и это в том числе позволяет России оказывать помощь другим странам, страдающим от пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли во вторник сообщил ТАСС. «Сегодня все объединяются перед лицом общей опасности, только протягивая руку помощи друг другу, мы все можем выиграть. Именно поэтому было принято решение оказать помощь другим странам», – поясняется в сообщении ведомства.

              Показательно, что в тот же день пришла новость из Белграда: две бригады российских военных врачей начали прием пациентов с подозрением на COVID-19. Накануне медики из России начали круглосуточный прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале итальянского города Бергамо.

              Как известно, Россия уже больше месяца помогает Италии, стало известно об отправке из России груза в США. А еще в феврале Россия направила в китайский Ухань гуманитарно-медицинскую «посылку» весом более 23 тонн. При этом Китай, преодолевающий пандемию, сам оказал помощь пострадавшим от коронавируса странам, включая и Россию – на прошлой неделе из КНР прибыл груз респираторов, масок и других средств защиты.

              Китайская и другие незападные системы здравоохранения в ситуации пандемии оказались более устойчивыми и эффективными, признают европейские медики. «Мы уже усвоили на собственном горьком опыте, что нам нужны санитарные врачи и эпидемиологи. Но ни национальные или региональные власти, ни руководство больниц не уделяют этой проблеме должного внимания», – говорится в статье, опубликованной неделю назад на медицинском портале NEJM Catalyst.

              Авторы материала – группа врачей из итальянской клиники имени папы Иоанна XIII в уже упомянутом Бергамо. Ранее отмечалось, что одним из слабых мест итальянской (и в целом европейской системы здравоохранения) стал институт семейных врачей, которые объединяли пациентские потоки всех возрастов и нозологий, что приводило к общесемейному заражению.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              Итальянские врачи делают и общий вывод: «Традиционно западные системы здравоохранения ориентированы на пациента. Но эпидемия требует изменить подход в пользу помощи, ориентированной на общество в целом». 

              Но в соседней Франции социальная нагрузка на систему здравоохранения (вкупе с либеральными программами экономии расходов) пошла во вред. «Со времен Николя Саркози в целях экономии французские центры скорой помощи обязали обслуживать не только острых пациентов, но и нести социальную функцию – работать с малоимущими и бездомными, – рассказал газете ВЗГЛЯД глава Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрий Кошко. – Это привело к тому, что квалифицированных специалистов остро не хватает. Ожидание в приемных отделениях больниц для пациентов еще до начала пандемии могло тянуться вплоть до нескольких часов. Добавьте к этому тот факт, что много палат, в том числе и отделений, оснащенных аппаратами ИВЛ, были попросту закрыты также в целях экономии». Вакцинация пожилых французов – дело добровольное: при начале сезонных эпидемий им присылают письмо с просьбой получить бесплатную прививку, добавил Кошко.

              Кроме того, на начальном этапе эпидемии французские власти допустили ту же ошибку, что и руководство Великобритании. В Париже и Лондоне не приняли политического решения о системных карантинных мерах. «Теперь всем предписано носить медицинские маски, но их в аптеках нет – производство шло из Китая, а имеющихся масок едва хватает, чтобы обеспечить французских медицинских работников», – добавил собеседник.

              Разумеется, нельзя недооценивать уровень систем здравоохранения некоторых европейских стран, в частности Германии, сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Нельзя забывать и о технологическом отставании нашей медицины из-за недостаточного финансирования научных исследований, добавил он. «Наша система здравоохранения несовершенна. Многие вещи, на мой взгляд, были сделаны в свое время не так, – отметил эксперт. – Но то, что происходит сейчас, показывает, что мы справляемся лучше Европы и Америки».

              У европейской и американской медицинских систем есть общая слабость – их неготовность к чрезвычайным ситуациям, пояснил Зверев. «Мы все время живем в ожидании чрезвычайной ситуации, мы больше подготовлены к ней. А, например, в Нидерландах и в других странах ЕС не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, масок. Они просто не рассчитывали на это», – подчеркнул Зверев.

              Неоднократно отмечалось: российская эпидемиологическая школа объективно лучшая в мире, указал собеседник. «У нас есть школа Валентина Покровского, который воспитал огромное количество учеников. Покровский – эпидемиолог с мировым именем. Он видел, наверное, все существующие инфекции», – отметил ученый. По оценке Зверева, именно преемственность с советской медицинской школой стала залогом эффективности систем здравоохранения Белоруссии, Казахстана и Китая. «Китайская система медицины больше похожа на советскую, но она гораздо более жесткая. Там никому не придет в голову нарушать карантин», – добавил эксперт.

              Также нельзя игнорировать социальное измерение медицины, заметил Зверев. «В США в основном умирают от коронавируса те, у кого нет средств на лечение. А у кого есть деньги – для того местная медицина хороша», – пояснил эксперт.

              Схожее мнение высказал и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Главный принцип западной медицины – бизнес, российской – служение. У нас ключевой акцент сделан на профилактике болезни, а в западной – на долгом лечении, а по сути – более длительном и тяжелом течении заболевания, – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД. – У нас тоже появились задатки этого, когда мы перешли на систему страховой медицины. Страховщикам невыгодно, чтобы мы меньше болели, а как раз наоборот».

              Важно, что сейчас президент сделал акцент именно на общественном служении медицинской системы, подчеркнул депутат Онищенко. «Открывая очередное совещание по коронавирусу, он прежде всего говорит о здоровье, сохранении жизни пациентов и врачей, а потом уже об экономике», – подчеркнул собеседник.

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