Посол КНР выразил благодарность России от жителей Уханя

Жители города Ухань в китайской провинции Хубэй, где ведется борьба с распространением нового коронавируса, не забудут материальную поддержку и сочувствие со стороны России, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

В статье посла КНР говорится, что «дружеские отношения между жителями Уханя и российским народом закаляются в процессе противоэпидемической борьбы и развиваются в духе «друг познается в беде», передает РИА «Новости».

«Российское правительство специальным рейсом направило в Китай 23 тонны гуманитарной помощи. Представители российской общественности снимают видеообращения со словами поддержки в адрес Китая и города Ухань. Жители Уханя никогда не забудут вашу материальную помощь, преодолевшую трудности далекого пути, а также благодарят вас за поддержку и сочувствие», – добавил Ханьхуэй.

Он также отметил, что Ухань – город, который поддерживает тесное взаимодействие с Россией.

«Ухань является одним из центральных городов в рамках китайско-российского механизма сотрудничества «Янцзы – Волга» и играет ключевую роль в региональном сотрудничестве между двумя странами», – добавил посол.

По словам дипломата, есть уверенность, что нынешней эпидемии коронавируса будет положен конец и «Китай искренне пригласит россиян посетить Ухань, чтобы посмотреть на этот город-герой, послушать трогательные истории его жителей, пообщаться с ними о повседневных делах».

Между тем пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что случаев заражения заражения коронавирусом нового типа в России за прошедшие сутки не выявлено, передает ТАСС.

«На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории России не зарегистрировано. (...) За период мониторинга зарегистрировано 1 тыс. 314 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. (...) Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 938 человек», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 3 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае.

За пределами КНР заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214.

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