Жертвами коронавируса в Китае стали более 3 тыс. человек

Свыше 3 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае, сообщил госкомитет страны по здравоохранению.

В материковой части страны зафиксировано 80 тыс. 409 случаев заражения. 3 тыс. 12 пациентов умерли, еще более 5,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

Выздоровели 52 тыс. 45 человек, передает РИА «Новости».

За сутки подтверждено 143 случая заражения, 31 человек умер. При этом все летальные случаи произошли в провинции Хубэй.

Почти 65% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц.

Напомним, за пределами Китая заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214

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