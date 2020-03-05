За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Выявлено 2 тыс. 103 новых случая заражения. Всего вне Китая заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. За сутки умерли 48 человек, общее число жертв за пределами Китая – 214, передает РИА «Новости».

Минздрав Словении сообщил, что в стране подтвержден первый случай заболевания коронавирусом.

О первых двух жертвах коронавируса в Багдаде сообщил минздрав Ирака.

В американском штате Вашингтон от коронавируса умерли уже 10 человек. Кроме того, один из случаев с летальным исходом впервые произошел в Калифорнии. Таким образом, число жертв в США достигло 11 человек, передает ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 285 случаев, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения страны.

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Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил, что в Великобритании подтверждено больше 30 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 87 человек.

Напомним, в ВОЗ подтверждали, что новый вирус имеет потенциал стать пандемией, также организация повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».

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