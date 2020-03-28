Власть в мире перешла к врачам

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28 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Коронавирус выявил серьезную уязвимость войск НАТО

Нынешняя эпидемия стала серьезным испытанием для ведущих армий мираФото: Francesco Bozzo/Fotogramma
IPA/ABACA/Reuters
Войска НАТО показали неспособность противостоять бактериологическим атакам: из-за COVID-19 они сокращают контингент на зарубежных базах. А уровень заболеваемости вирусом в армии США выше, чем у гражданского населения. В то же время армия Китая в аналогичных условиях показала себя с лучшей стороны. А вооруженные силы РФ, где нет ни одного заболевшего, помогают бороться с вирусом стране НАТО. Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Власть в мире перешла к врачам

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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

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              Василий Федорцев
              политолог, германист
              		 28 марта 2020, 12:00

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              С точки зрения политолога, самое, пожалуй, интересное сейчас в пандемии коронавируса – это происходящая повсеместно смена власти. В европейских странах этот процесс уже завершился. Если вы думаете, что там все еще управляют политики, то сильно ошибаетесь. К власти в Европе пришли врачи.

              Как жить немцам, например, определяет уже не Ангела Меркель со своими министрами, а директор Института Роберта Коха Лотар Вилер и вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники «Шарите». Поэтому в Германии теперь все закрыто, нельзя собираться больше двух, а в Баварии введен комендантский час. Канцлер же на днях послушно перешла в режим самоизоляции после того, как заподозрили, что она может быть инфицирована.

              В условиях пандемии такая смена власти, конечно, необходима и может быть даже неизбежна. Если бы не врачи, то те же политики до сих пор встречались бы на различных саммитах и советах пока все по очереди не отправились бы по больницам и карантинам. Как те натовские генералы, перезаражавшие друг друга на конференции в Висбадене в начале марта.

              Все эти карантинные меры в европейских странах вводят не какие-то абстрактные глобалисты, а вполне конкретные врачи, действующие исходя из наиболее негативных сценариев. Благо, таких сценариев за прошедшие годы было заготовлено в достатке. Тот же Институт Коха еще в 2012 году подготовил для правительства подробный и весьма пугающий прогноз глобальной пандемии гипотетического коронавируса «Modi-SARS». Сейчас этот прогноз начинает сбываться, хотя и не совсем точно.

              Но для врачей главное – любой ценой сдержать распространение инфекции, и лучше лишний раз перестраховаться, поскольку второй попытки не будет. А если вирус, который все еще до конца не исследован, в итоге окажется не таким страшным, как казался, так и хорошо – больше жизней сохранится. Побочные политические, экономические и социальные эффекты медиков почти не интересуют – не их это дело, пусть политики разбираются.

              Фото: Jean-Francois Badias/АР/ТАСС

              За политиками все еще остается последнее слово, но кто из них готов взять на себя ответственность, принимая решения в жизненно важном вопросе, в котором они ровным счетом ничего не понимают? И политики делают то, что говорят врачи, пытаясь, если считают это возможным, смягчить режим и последствия всеобщего карантина. Поэтому в Германии пока еще разрешено выходить на улицу, хотя власти гражданам очень настоятельно этого не рекомендуют.

              Но не все врачи одинаковы. Они придерживаются разных взглядов и медицинских теорий, и вот, к примеру, шведский госэпидемиолог Андерс Тегнелл не уверен, «что у нас есть полная и ясная картина того, какие меры (борьбы с вирусом) наиболее эффективны». Тенгелл – сторонник концепции коллективного иммунитета и считает, что вирус не стоит сильно сдерживать. Его за это критикуют, особенно в соседних странах, но тем не менее пока Швеция выглядит почти как горящая всеми огнями Швейцария посреди затемненной Европы периода Второй мировой. Жителей здесь не запирают в домах, работают магазины, начальные школы и даже горнолыжные курорты, где устраивают вечерники на 499 участников – собираться от пятисот человек шведские власти все же запретили.

              Медицинские теории сейчас стремительно обрастают адептами из числа неспециалистов и уже превращаются в некие подобия идеологий. Европейские политики в спорах о том, как правильно бороться с пандемией, стали  подкреплять свое мнение аргументом про научную обоснованность, а оппонентов критиковать за антинаучный подход. И уже вполне закономерно начались «идеологические» войны – на днях такой блицкриг проиграла Британия. Сторонник теории коллективного иммунитета Борис Джонсон сдался под давлением, в том числе и со стороны соседней Франции, и все-таки ввел в стране жесткие карантинные меры.

              Евросоюз сейчас превратился в подобие одной большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в этой больнице пустует. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предлагал в начале марта создать подобие Института Коха на уровне ЕС, но было уже поздно – через несколько дней всем, включая самих немцев, стало уже не до этого.

              Отсутствие «главврача» во многом объясняет и то, что ЕС проявил полную беспомощность перед лицом пандемии. Сейчас в каждом «отделении» этой больницы лечат так, как могут и считают нужным, экономя при этом ресурсы в ожидании пика заболеваемости.

              На местах помогать друг другу готовы, «но в рамках возможностей», как заявило на днях министерство здравоохранения земли Баден-Вюртемберг, согласившись принять на интенсивную терапию больных из Франции при условии, что они не перегрузят местные клиники. Ведь вполне вероятно, что эти койки скоро понадобятся самим немцам.

              Вирусологи в Германии сейчас почти единодушно заявляют, что матчи бундеслиги в этом сезоне если и состоятся, то без присутствия зрителей на трибунах. Болеть немцам придется дома – в прямом и переносном смысле этого слова.

              И ждать, когда врачи решат, что все – опасность миновала, и можно выходить.


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