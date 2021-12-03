«Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток -2»

Ангелу Меркель торжественно проводили в отставку – с бундесвером, факелами и под музыку Нины Хаген. Через несколько дней новым канцлером будет избран социал-демократ Олаф Шольц, а федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначит новое правительство, которое будет только на треть «зеленым» – если считать по распределению министерств в новой правящей коалиции – но при это практически полностью «климатическим».

В программе правительства Шольца возобновляемая энергетика и защита климата занимают центральное место. И это не только потому, что к власти после шестнадцатилетнего перерыва пришли «Зеленые». Просто энергетический переход в Германии прошел точку невозврата, и теперь все, что остается немцам – это двигаться вперед, причем ускоренными темпами. А заодно продвигать климатическую повестку во всем остальном мире.

Министерство иностранных дел теперь возглавит сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок. Канцлером ей стать не удалось, хотя шансы были весьма неплохими, но и в МИДе она будет вполне на своем месте. Бербок уже пообещала, что внешняя политика Германии теперь станет «климатической», как и все 220 расположенных в разных странах мира немецких посольств.

Это не значит, что немецкие дипломаты массово пересядут на электромобили, будут высаживать деревья и начнут регулярно замерять температуру окружающей среды. Все это, вполне вероятно, тоже, конечно, будет, но главная задача климатической внешней политики в другом – уговорить остальной мир перейти на возобновляемые источники энергии. А тех, кого не удастся убедить – принудить. Просто потому, что победа «зеленой революции» в отдельно взятой стране не имеет никакого смысла – весьма высок риск, что ее, эту страну, просто задавят конкуренты, использующие уголь, нефть и газ. К тому же Германии нужны рынки сбыта для ее энергетического оборудования, на что Бербок также в последнее время весьма прозрачно намекает. По ее словам, технологии в сфере возобновляемой энергетики, которые создает и будет создавать Германия, необходимо экспортировать по всему миру, а немецкие посольства при этом «могли бы активизировать технологический трансфер».

Для решения этой главной внешнеполитической задачи новое немецкое правительство намерено сформировать сеть климатических партнерств, а затем и международный «климатический клуб» – с едиными расценками на выбросы CO2 и единым пограничным углеродным налогом. Идея достаточно проста: главными членами этого клуба должны стать ЕС и США, то есть две из трех крупнейших экономик мира, а все, кто хотят поставлять товары на их рынки, должны будут либо платить углеродный налог, либо вступать в клуб и вводить у себя высокие сборы на выбросы, а значит – стимулировать переход своей промышленности на возобновляемую энергетику. Такая, своего рода, «коалиция принуждения к ВИЭ».

Первый шаг в этом направлении был сделан еще при Меркель – когда в июле уходящая теперь уже канцлер и президент США Джозеф Байден договорились о двустороннем климатическо-энергетическом партнерстве. В подготовке этого соглашения, кстати, активно участвовал Олаф Шольц – именно он первым из ведущих немецких политиков заговорил о «климатическом клубе», а затем продвигал эту тему на переговорах в Вашингтоне. Но надо отдать должное и «Зеленым» – они еще за несколько месяцев до Шольца выдвинули идею создания трансатлантической торгово-климатической зоны. Хотя все это, если уж разбираться досконально, совсем не немецкое изобретение – климатический клуб с углеродными пошлинами придумал еще в 2015 году американский экономист Уильям Нордхаус.

Но, как бы то ни было, если новому немецкому правительству удастся осуществить свои планы, то Россия, как и многие другие страны, будет поставлена перед не самым простым выбором – либо платить на каждом углу углеродный налог, либо брать на себя повышенные климатические обязательства и переходить на возобновляемую энергетику. У неприсоединившихся стран будет, правда, и еще один вариант – объявить «климатическому клубу» торговую войну, что, вероятно, и произойдет, особенно учитывая настрой Китая, который явно не намерен отказываться в ближайшее время от угольной энергетики. Но стабильности мировой политике все это явно не прибавит.

А вот за что стоит меньше всего сейчас переживать, так это за «Северный поток–2» – несмотря на всю риторику «Зеленых» о том, что трубопровод подрывает и экологию, и энергетическую безопасность Европы. В программе нового правительства заявлены планы ускоренного строительства газовых электростанций – они должны будут заменить выводимые из эксплуатации атомные и угольные мощности на период перехода к полностью возобновляемой энергетике. Так что потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Потом эти газовые электростанции Германия планирует перевести на водород – именно с таким прицелом они и будут строиться, но до этого момента еще достаточно далеко.

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Резких изменений курса Берлина в отношении Москвы тоже не произойдет, по крайней мере в ближайшее время. Руководить правительством будут все-таки социал-демократы, и свою традиционную специализацию, то есть «восточную политику», они вряд ли отдадут на откуп «Зеленым». Собственно, это достаточно явно следует уже из текста программы нового правительства. Та ее часть, которая касается российско-германских отношений, чуть ли не дословно взята из предвыборных тезисов СДПГ и утверждает, что отношения между Москвой и Берлином «глубокие и многосторонние», очень значимые для Германии и что необходимо сохранять в этой сфере стабильность и вообще поддерживать конструктивный диалог.

В принципе, подобное разделение труда во внешней политике было и при Меркель. Министерством иностранных дел тогда руководили социал-демократы, но отношениями с США занималось ведомство канцлера, а в министерстве иностранных дел их курировал представитель ХДС. Сейчас, по всей видимости, все будет примерно так же, только в ведомстве канцлера теперь будут определять основную линию не трансатлантических отношений, а «восточной политики». Германия, конечно, продолжит и дальше критиковать Россию, а по линии прав человека, вероятно, с особым пристрастием – для «Зеленых» эта тема по важности идет сразу после климата. Впрочем, это дело уже вполне привычное, если даже не сказать ритуальное.

Однако и газ, и «восточная политика», базирующаяся на принципах, установленных еще полвека назад Вилли Брандтом, судя по всему, отходят постепенно в прошлое – медленно, но верно. Признаки этого появились еще при прошлом правительстве, когда МИД Германии возглавлял, кстати, социал-демократ Хайко Маас. А вот что станет новой основой отношений Москвы и Берлина, вполне возможно, станет понятно уже в ближайшие четыре года – при «зеленом» министре Бербок.