«Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток -2»

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3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
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Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
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Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
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Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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«Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток -2»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Подробности...

Инвалидность изоляцией не лечится

Вероника Леонтьева
Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит. Подробности...
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Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Ультраправые по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Подробности...
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Лукашенко признал Крым

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Британская империя опять сократилась

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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    «Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток -2»

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		3 декабря 2021, 17:15

    Ангелу Меркель торжественно проводили в отставку – с бундесвером, факелами и под музыку Нины Хаген. Через несколько дней новым канцлером будет избран социал-демократ Олаф Шольц, а федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначит новое правительство, которое будет только на треть «зеленым» – если считать по распределению министерств в новой правящей коалиции – но при это практически полностью «климатическим».

    В программе правительства Шольца возобновляемая энергетика и защита климата занимают центральное место. И это не только потому, что к власти после шестнадцатилетнего перерыва пришли «Зеленые». Просто энергетический переход в Германии прошел точку невозврата, и теперь все, что остается немцам – это двигаться вперед, причем ускоренными темпами. А заодно продвигать климатическую повестку во всем остальном мире.

    Министерство иностранных дел теперь возглавит сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок. Канцлером ей стать не удалось, хотя шансы были весьма неплохими, но и в МИДе она будет вполне на своем месте. Бербок уже пообещала, что внешняя политика Германии теперь станет «климатической», как и все 220 расположенных в разных странах мира немецких посольств.

    Это не значит, что немецкие дипломаты массово пересядут на электромобили, будут высаживать деревья и начнут регулярно замерять температуру окружающей среды. Все это, вполне вероятно, тоже, конечно, будет, но главная задача климатической внешней политики в другом – уговорить остальной мир перейти на возобновляемые источники энергии. А тех, кого не удастся убедить – принудить. Просто потому, что победа «зеленой революции» в отдельно взятой стране не имеет никакого смысла – весьма высок риск, что ее, эту страну, просто задавят конкуренты, использующие уголь, нефть и газ. К тому же Германии нужны рынки сбыта для ее энергетического оборудования, на что Бербок также в последнее время весьма прозрачно намекает. По ее словам, технологии в сфере возобновляемой энергетики, которые создает и будет создавать Германия, необходимо экспортировать по всему миру, а немецкие посольства при этом «могли бы активизировать технологический трансфер».

    Для решения этой главной внешнеполитической задачи новое немецкое правительство намерено сформировать сеть климатических партнерств, а затем и международный «климатический клуб» – с едиными расценками на выбросы CO2 и единым пограничным углеродным налогом. Идея достаточно проста: главными членами этого клуба должны стать ЕС и США, то есть две из трех крупнейших экономик мира, а все, кто хотят поставлять товары на их рынки, должны будут либо платить углеродный налог, либо вступать в клуб и вводить у себя высокие сборы на выбросы, а значит – стимулировать переход своей промышленности на возобновляемую энергетику. Такая, своего рода, «коалиция принуждения к ВИЭ».

    Фото: REUTERS/Thomas Peter

    Первый шаг в этом направлении был сделан еще при Меркель – когда в июле уходящая теперь уже канцлер и президент США Джозеф Байден договорились о двустороннем климатическо-энергетическом партнерстве. В подготовке этого соглашения, кстати, активно участвовал Олаф Шольц – именно он первым из ведущих немецких политиков заговорил о «климатическом клубе», а затем продвигал эту тему на переговорах в Вашингтоне. Но надо отдать должное и «Зеленым» – они еще за несколько месяцев до Шольца выдвинули идею создания трансатлантической торгово-климатической зоны. Хотя все это, если уж разбираться досконально, совсем не немецкое изобретение – климатический клуб с углеродными пошлинами придумал еще в 2015 году американский экономист Уильям Нордхаус.

    Но, как бы то ни было, если новому немецкому правительству удастся осуществить свои планы, то Россия, как и многие другие страны, будет поставлена перед не самым простым выбором – либо платить на каждом углу углеродный налог, либо брать на себя повышенные климатические обязательства и переходить на возобновляемую энергетику. У неприсоединившихся стран будет, правда, и еще один вариант – объявить «климатическому клубу» торговую войну, что, вероятно, и произойдет, особенно учитывая настрой Китая, который явно не намерен отказываться в ближайшее время от угольной энергетики. Но стабильности мировой политике все это явно не прибавит.

    А вот за что стоит меньше всего сейчас переживать, так это за «Северный поток–2» – несмотря на всю риторику «Зеленых» о том, что трубопровод подрывает и экологию, и энергетическую безопасность Европы. В программе нового правительства заявлены планы ускоренного строительства газовых электростанций – они должны будут заменить выводимые из эксплуатации атомные и угольные мощности на период перехода к полностью возобновляемой энергетике. Так что потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Потом эти газовые электростанции Германия планирует перевести на водород – именно с таким прицелом они и будут строиться, но до этого момента еще достаточно далеко.

    Резких изменений курса Берлина в отношении Москвы тоже не произойдет, по крайней мере в ближайшее время. Руководить правительством будут все-таки социал-демократы, и свою традиционную специализацию, то есть «восточную политику», они вряд ли отдадут на откуп «Зеленым». Собственно, это достаточно явно следует уже из текста программы нового правительства. Та ее часть, которая касается российско-германских отношений, чуть ли не дословно взята из предвыборных тезисов СДПГ и утверждает, что отношения между Москвой и Берлином «глубокие и многосторонние», очень значимые для Германии и что необходимо сохранять в этой сфере стабильность и вообще поддерживать конструктивный диалог.

    В принципе, подобное разделение труда во внешней политике было и при Меркель. Министерством иностранных дел тогда руководили социал-демократы, но отношениями с США занималось ведомство канцлера, а в министерстве иностранных дел их курировал представитель ХДС. Сейчас, по всей видимости, все будет примерно так же, только в ведомстве канцлера теперь будут определять основную линию не трансатлантических отношений, а «восточной политики». Германия, конечно, продолжит и дальше критиковать Россию, а по линии прав человека, вероятно, с особым пристрастием – для «Зеленых» эта тема по важности идет сразу после климата. Впрочем, это дело уже вполне привычное, если даже не сказать ритуальное.

    Однако и газ, и «восточная политика», базирующаяся на принципах, установленных еще полвека назад Вилли Брандтом, судя по всему, отходят постепенно в прошлое – медленно, но верно. Признаки этого появились еще при прошлом правительстве, когда МИД Германии возглавлял, кстати, социал-демократ Хайко Маас. А вот что станет новой основой отношений Москвы и Берлина, вполне возможно, станет понятно уже в ближайшие четыре года – при «зеленом» министре Бербок.

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