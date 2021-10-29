Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...

Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Нам очень повезло с оппозицией

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Валдайская речь Путина породила ожидаемые интеллектуальные судороги «прогрессивных умов», которые безуспешно пытались продемонстрировать хотя бы чувство юмора – по существу оппонировать было нечем. Мыслей нет. Подробности...
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		29 октября 2021, 17:50

    Текущий энергетический кризис весьма ощутимо ударил по Германии. Цены на бензин в стране бьют рекорды, и немцы уже выстраиваются с канистрами в очереди на заправках соседних стран, где топливо тоже подорожало, но не так сильно. На энергетическом рынке начались первые банкротства – из-за взлетевших оптовых цен на газ и электричество малые и средние энергокомпании не могут больше выполнять свои контрактные обязательства перед клиентами. Стремительно дорожающая энергия разгоняет инфляцию: закупочные цены в стране в годовом исчислении в сентябре выросли на четырнадцать с лишним процентов.

    Ко всему прочему погода в этом году выдалась не очень удачная для возобновляемой энергетики. В первой половине года ветряные электростанции в Германии дали электричества только на 20% от своих предельных возможностей, а солнечные и того меньше – всего 10%. И к осени ситуация не сильно изменилась.

    Налицо, казалось бы, провал «зеленой повестки», но немецкие политики делают из сложившейся ситуации прямо противоположные выводы. Лидер «Зеленых» Анналена Бербок на днях, например, высказалась против выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». И это несмотря на то, что без достаточного количества газа Германия не сможет осуществить чуть ли не главную на сегодня мечту экологов – отказаться от использования угля. Впрочем, у «Зеленых» в вопросах энергетики своя, весьма специфическая логика, оперирующая в первую очередь климатическими, а не экономическими или технологическими аргументами. Кроме всего прочего, российский газ, с точки зрения Бербок, не только неэкологичен, но еще и недемократичен, и тут совсем не важно, что заменить его практически нечем.

    Но в той или иной степени «зелеными» в Германии стали уже практически все партии, за исключением одной только «Альтернативы для Германии» (АдГ). Хотя они, надо признать, в отличие от настоящих «Зеленых», более рациональны в своих подходах. Пока еще правящий консервативный блок ХДС/ХСС, как и претендующие на власть социал-демократы, отказываться от «Северного потока – 2» совсем не собирается – даже наоборот. Однако при этом считает, что для того, чтобы сдержать рост цен на энергоносители, надо в качестве одной из основных мер как можно активнее развивать возобновляемую энергетику. Аналогичного мнения придерживается и подавляющее большинство всех остальных немецких политиков.

    В этом, конечно, есть своя логика, и в прошедшую среду ее предельно доходчиво изложила глава Еврокомиссии и, кстати, член немецкого ХДС Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед Европарламентом. Одна из главных причин энергетического кризиса, по ее словам – это крайне высокая степень зависимости Евросоюза от импортных нефти и газа. Поэтому источники поставок энергии надо сначала максимально диверсифицировать, а в средне- и долгосрочной перспективе – заменить на собственные, то есть возобновляемые.

    Фото: Jan Tepass/Global Look Press

    По последнему пункту в ЕС есть некоторые разногласия – французы, например, считают, что заменять нефть и газ надо не на возобновляемую, а на ядерную энергетику. Но немцы, которые в следующем году выведут из эксплуатации последнюю свою АЭС, с французами категорически не согласны. В контексте ядерной энергетики они сейчас готовы обсуждать разве что теромоядерный синтез, и то, похоже, исключительно потому, что понимают – в ближайшие два–три десятилетия эта технология вряд ли заработает, а там, глядишь, она и совсем не понадобится.

    По итогам «зеленой» революции Германия рассчитывает стать чем-то вроде новой энергетической сверхдержавы. В мире возобновляемой энергетики правила будет устанавливать не тот, кто владеет ресурсами, а тот, кто владеет технологиями. Потому что ресурсы – ветер, солнце, вода, термическое поле или биомасса – есть практически везде. Но вот технику, чтобы извлечь из этих источников энергию, надо либо создать самому, либо купить у кого-то другого. И немцы уверены, что смогут стать одним из главных продавцов на этом новом технологическом рынке. Не зря же они почти пятьдесят лет, начиная с большого энергетического кризиса 1973 года, безостановочно вкладывали деньги в возобновляемые технологии.

    Дело осталось за малым – завершить «зеленую» революцию в мировом масштабе или, как говорят об этом в Германии, «нарастить рынок». А дальше уже можно будет почивать на лаврах победы и пользоваться всеми ее плодами. По сравнению же с мировой революцией такие мелочи, как скачок цен на бензин или несколько разорившихся энергокомпаний – ерунда. Тем более что немецкий крупный бизнес полностью на стороне немецких политиков и тоже ожидает для себя «революционных» дивидендов – как в виде будущих прибылей, так и в виде текущих инвестиций. По оценкам Федерального союза немецкой промышленности, для поддержания в Германии успешных темпов энергоперехода государство должно обеспечивать ежегодные вложения в возобновляемую энергетику и технологии декарбонизации в размере примерно 100 млрд евро. По немецким меркам это вполне солидная сумма.

    Да и граждане, в принципе, тоже совсем не против. Хотя их больше волнует не энергетическая или экономическая, а чисто климатическая сторона вопроса. Особенно сейчас, после летних катастрофических наводнений в западной части Германии и бурной предвыборной кампании «Зеленых», в которой поучаствовала даже сама Грета Тунберг. Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Но никакого противоречия между обществом, политикой и бизнесом тут нет, потому что спасение климата – это возобновляемая энергетика, а возобновляемая энергетика – это спасение климата. Так что все в порядке.

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