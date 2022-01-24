Германия выбирает между газом и принципами

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24 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Почему Россия никогда не вступит в НАТО

Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки REUTERS/Pascal Rossignol
Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России. Теперь это кажется невозможным, более того, немыслимым. НАТО с тех пор не изменилось, но изменилась Россия: в наши дни теоретическая польза от членства в альянсе сменилась перспективой вреда.  Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Британия сдвигает свои границы к Днепру

Британские вооружения прямо сейчас поставляются на Украину Міністерство оборони України/Facebook
В последнее время Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран, в некоторых усилиях на данном поприще превзойдя даже Соединенные Штаты. С чем связана такая активность Великобритании на украинском направлении и как это связано с анекдотическими познаниями британской дипломатии об истории России и Украины? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Германия выбирает между газом и принципами

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток – 2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких. Подробности...
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С Западом договориться не получится

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вся история человечества говорит о том, что с Западом невозможно договариваться. Слово Запада не стоит бумаги, на которой оно записано. С Западом возможен только вооруженный паритет. Подробности...
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Как Красная армия придумала ответ немецким «Тиграм»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран. Подробности...
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Может ли Россия вступить в НАТО

За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Василий Федорцев

    Германия выбирает между газом и принципами

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		24 января 2022, 12:36

    За неделю до своего визита в Москву министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступала на дебатах в Бундестаге и в своей речи подчеркнуто заявила, что ценности и интересы во внешней политике не противоречат друг другу, а наоборот — представляют собой две стороны одной и той же медали.

    Еще несколько месяцев назад подобное заявление из уст лидера немецких «Зеленых» прозвучало бы по меньшей мере странно, но с тех пор, как Бербок заняла пост в правительстве, она превратилась из политического теоретика в практика, а идеализм, который был свойственен «Зеленым» во времена их пребывания в оппозиции, как известно, плохо сочетается с реальной политикой.

    Та политическая линия, которую Берлин сейчас пытается проводить в связи с нарастанием напряженности в отношениях Запада и России, как раз и является попыткой совместить практические интересы Германии с ее внешнеполитическими ценностями и принципами. Главная ценность в данном случае — это солидарность с партнерами и сохранение, хотя бы внешнее, единой позиции Запада.

    Берлин не желает раскола ни в трансатлантических отношениях, ни внутри Евросоюза, и совершенно точно не намерен такие расколы провоцировать, заявляя свое «особое мнение», несмотря на то, что оно, это мнение, у него, определенно, есть. Поэтому сейчас Германия вместе с остальными западными странами грозит России серьезными последствиями в случае нарушения территориальной целостности Украины и даже, хотя и не очень охотно, намекает на то, что эти последствия могут коснуться «Северного потока–2».

    Эти угрозы немецкие политики озвучивают в последние несколько недель чуть ли не ежедневно, и Бербок во время своего пребывания в Москве не стала исключением. Но заодно немецкий министр предельно ясно сформулировала и практические интересы своей страны: Россия нужна Германии в качестве надежного поставщика газа, а также в качестве партнера в реализации энергетического перехода и решении различного рода международно-политических проблем – несмотря на все «большие и отчасти фундаментальные расхождения во мнениях». А кроме того, Германия, как отметила Бербок – это торговая страна, живущая за счет экономического обмена, и ей совсем не нужны конфликты, влекущие за собой разрыв связей, падение оборота и потерю рынков. Тем более сейчас, когда немецкая экономика и без того находится в кризисе из-за пандемии и роста цен на энергоносители.

    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    По словам главы Восточного комитета германской экономики Оливера Гермеса, напряженность в отношениях с Москвой вызывает у немецкого бизнеса состояние неопределенности и может затормозить инвестиции и ожидаемый экономический подъем, а конфликт с Россией – это последнее, что сейчас нужно Германии, учитывая все экономические последствия пандемии и планируемое форсирование энергетического перехода. Но главное — это, конечно, российский газ, без которого энергетический переход может вообще не состояться. «Россия обеспечивает уход Германии от угля и атомной энергетики поставками природного газа и в будущем может поставлять большие объемы водорода. Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что мы по-прежнему зависим от природного газа в ходе европейского энергетического перехода», – заявил Гермес в связи с визитом Бербок в Москву

    Немецкие СМИ и эксперты сейчас активно рассуждают на тему того, сможет ли Германия вообще обойтись без российского газа, и приходят к выводу, что вряд ли — европейские трубопроводные поставщики не способны нарастить объемы, а для приема сжиженного газа в Германии отсутствуют необходимые мощности. И хотя немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что компенсировать часть газового импорта можно за счет СПГ-терминалов в Нидерландах, Польше и Италии, нет никакой гарантии, что партнеры по ЕС смогут обеспечить стабильность поставок. В декабре, например, Германия обращалась к тем же Нидерландам с просьбой увеличить прокачку газа, но получила отказ, обоснованный как соображениями собственной голландской энергобезопасности, так и невозможностью увеличить добычу на месторождении Гроннинген в связи с протестами местных жителей. При этом, согласно прогнозам, для реализации энергоперехода Германии нужно будет построить в ближайшие десять лет около 20ГВт мощностей газовых электростанций, то есть потребность в газе в ближайшие годы будет только возрастать.

    В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток–2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких. «Сейчас критика трубопровода в основном связана с интересами. В конце концов, США хотят продавать свой дорогой сжиженный газ в Европе», – говорил на днях в интервью Handelsblatt председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот.

    Одновременно с нагнетанием обстановки вокруг Украины американцы и другие партнеры Германии давят на немецкое правительство с тем, чтобы «Северный поток–2» был включен в список возможных санкций против России. И в Берлине многие политики, в том числе из правящей СДПГ, уже не исключают такого варианта, а канцлер Олаф Шольц говорит, что в случае российско-украинского конфликта на столе окажутся все варианты ответных мер. Но пока это только теоретические уступки – как все будет обстоять на практике, если дело действительно дойдет до санкций, пока неизвестно.

    Определенно можно только сказать, что Берлин не откажется от трубопровода, а тем более от российского газа, ради одной только партнерской солидарности. Энергетический переход для Германии – ключевой стратегический проект, рассчитанный на ближайшие, как минимум, два с половиной десятилетия, и интересы в данном случае значительно важнее ценностей и принципов.

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