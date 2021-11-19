Санкции против миграции еще пригодятся Европе

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19 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

Богатые США тоже плачут из-за нефти REUTERS/Richard Carson
Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное? Подробности...
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Как Берлин и Париж «достали» Лаврова

Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан, глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД РФ Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
«Можно сказать – достали». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил нетипичный для своего министерства поступок – на сайте ведомства была выложена переписка Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Предмет их разногласий – Украина и Донбасс, но прежде подобную переписку гласности не предавали. Что изменилось сейчас? Подробности...
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Для QR-кодов в России предложили «метод светофора»

В эпидемически «красных» регионах правила QR-кодов должны быть строже Максим Киселев/ТАСС
QR-коды в регионах и антиковидные ограничения должны применяться с учетом уровня вирусной угрозы по единому для всей страны стандарту. Это сделает понятным введение или снятие на определенной территории ограничительных мер. Оптимальным методом ранжирования территорий по уровню риска, по мнению экспертов, является «светофорный принцип», который уже используется как за рубежом, так и в ряде регионов РФ. Подробности...
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Литву скармливают китайскому дракону

Литву подсылают к китайскому дракону с целью узнать, насколько этот дракон зол и опасен REUTERS/Carlos Barria
В Литве открылось официальное представительство Тайваня – и теперь все с интересом ждут, что будет с Литвой. Вильнюс пошел дальше всех малых стран в желании разозлить Пекин, с которым, казалось бы, у него нет никаких резонов ссориться. Возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Санкции против миграции еще пригодятся Европе

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики. Подробности...

Россия создает напряжение на Западе

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Призыв Путина создавать «известное напряжение» на Западе для обеспечения стабильности и безопасности фиксирует ситуацию де-факто новой холодной войны с НАТО. Подробности...

Что стоит за откровениями российского МИДа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Для России публикация дипломатической переписки с Германией и Францией по поводу «нормандской четверки» – это не жест отчаяния и не попытка призвать партнеров к более нравственному поведению, а сохранение чистой совести. Подробности...
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Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

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Путин приблизил Донбасс к России

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Василий Федорцев

    Санкции против миграции еще пригодятся Европе

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		19 ноября 2021, 09:16

    То, что происходит сейчас на белорусско-польской границе, для Берлина большим сюрпризом не стало. Германия еще в начале октября ощутила возрастающий поток мигрантов в свои приграничные с Польшей федеральные земли. Тогда же немецкий МИД начал требовать санкций – как в отношении «Белавиа» и других авиакомпаний, подозреваемых в доставке мигрантов в Белоруссию, так и в отношении самого Минска.

    Хотя, на самом деле, «поток» – не совсем подходящее слово. С августа по октябрь в Германию с востока прибыло менее пяти тысяч человек, что, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило во время миграционного кризиса 2015 года. Всего в ЕС тогда прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов, значительная часть которых осела именно в Германии. Но в 2015-м и обстоятельства, и подходы были совсем другими. Тот кризис, по крайней мере по своим масштабам, действительно оказался неожиданным, и Германия, поразмыслив, открыла границы, решив, что попытка сдержать силой миллион беженцев в итоге обернется еще худшими последствиями.

    Решение это было чрезвычайным, закреплять его в качестве основного и постоянного метода своей миграционной политики Берлин естественно не собирался. После 2015 года в Германии и ЕС пришли к выводу, что миграцию надо не просто сдерживать, а, как теперь часто говорят немецкие политики, «упорядочивать, перенаправлять и ограничивать». Причем на дальних подступах. Например, в Турции, с которой в 2016 году было заключено соответствующее соглашение. Или еще дальше – непосредственно в странах происхождения миграционных потоков. Потому что сдержать всех желающих попасть в Евросоюз непосредственно на его границах попросту невозможно.

    Именно этим, то есть попыткой «упорядочить, перенаправить и ограничить», Германия как раз очень активно занималась в последние несколько месяцев. Правда, не на белорусском, а на афганском направлении. В Берлине со всей серьезностью ожидают, что результатом смены власти в Кабуле станет сначала ухудшение политической и экономической ситуации, а затем и массовый поток мигрантов. И немецкое правительство еще летом начало работать над тем, чтобы, по его собственному выражению, «расширить возможности принятия афганских беженцев в регионе». То есть договариваться с соседями Афганистана так же, как в свое время с Турцией, о том, чтобы беженцы оставались на их территории, а не отправлялись дальше в Европу. Заодно Германия выделила 600 млн евро на гуманитарную помощь самим афганцам, в том числе и тем из них, кто уже находится в соседних странах.

    Кризис на белорусско-польской границе, конечно, несколько спутал карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты своей миграционной политики. Угроза санкций в отношении авиакомпаний оказалась весьма действенной – перевозчики уже отказываются брать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака, Йемена и Афганистана, а некоторые вообще прекратили полеты на белорусском направлении. При этом МИД Германии не скрывает, что заблаговременно провел беседы с представителями авиакомпаний, разъяснив всю серьезность своих санкционных намерений. Одновременно ЕС надавил на власти Турции, Ирака и Ливана с тем, чтобы они ограничили возможности для выезда в Белоруссию, что те и сделали.

    Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

    Но даже если полностью перекрыть мигрантам дорогу в Минск, остаются еще те несколько тысяч человек, которые уже находятся на границе с Польшей. Обычные немцы – по крайней мере половина из них, если верить соцопросам – не против того, чтобы пустить этих людей в страну, а власти нескольких немецких городов, включая Мюнхен, уже заявили о готовности принять их у себя и обеспечить всем необходимым. Однако руководство страны на этот раз никого пускать явно не намерено – в Берлине сейчас говорят о своей полной солидарности с Польшей, которой надо оказать поддержку в сдерживании мигрантов. И дело не в том, что эти несколько тысяч беженцев как-то обременят Германию. Просто пустить их – значит, повторить в миниатюре прецедент 2015 года и показать всему миру, что «так можно».

    Тем не менее решать проблему на границе надо, причем срочно, потому что на немецких политиков давит общественность, возмущенная картинами происходящего, к тому же они, политики, и сами постоянно твердят о гуманитарной катастрофе. Поэтому Меркель начала звонить – сначала в Москву, с просьбой повлиять на Лукашенко, а затем и в Минск, куда она не звонила с момента непризнанных Евросоюзом президентских выборов 2020 года. И главным в переговорах все еще действующего канцлера с белорусским президентом, по крайней мере, по версии немецкой стороны, был вопрос о гуманитарной помощи находящимся на границе беженцам и обеспечение их возвращения на родину.

    Одновременно с этими переговорами Евросоюз, при самом активном участии Германии, принял решение об очередном пакете санкций в отношении Белоруссии – теперь уже «за содействие нелегальному пересечению внешних границ Евросоюза». Брюссель и Берлин таким образом, конечно, подкрепляют свои позиции в переговорах с Минском, но в то же время создают прецедент, который, по всей видимости, будет еще не раз использован в будущем.

    Сейчас европейцы обвиняют во всем исключительно Лукашенко, но при этом прекрасно понимают, что подобная ситуация может повториться в любой точке границы ЕС – просто потому, что Европа слишком привлекательна для очень значительной части населения близлежащих регионов. Поэтому и санкции за содействие нелегальной миграции вполне еще пригодятся. Хотя бы для оказания давления на соседние страны с тем, чтобы они сами сдерживали и перекрывали потоки беженцев на своей территории – так, как сейчас Брюссель давит на Турцию и Ливан. И в том, что эти новые миграционные санкции будут применяться, можно практически не сомневаться. Во-первых, они, как показывает практика, работают, а во-вторых, это дешевле, чем спонсировать лагеря беженцев в других странах.

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