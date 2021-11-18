С границы Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов

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18 ноября, четверг | Последнее обновление — 09:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рашкин признался в убийстве лося
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Когда белые, наконец, разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919-й год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА.
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Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения.
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Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они.
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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С границы Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов
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Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
«Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Уточняется, что еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
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Литовский депутат: Тихановская ест за наш счет и не может сказать «добрый вечер»
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Член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, назвав ситуацию с ней унижением для страны.
Жемайтайтис написал в Facebook, комментируя выпуск одной из местных передач, что он «не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена», передает Sputnik «Литва».
«(Тихановская) год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим (Тихановской) стать президентом?» – написал он.
Политика также повеселило, что СМИ назвало Тихановскую «лидером оппозиции», потому что она не может быть «президентом», хотя глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что она является якобы «главой» Белоруссии.
Также депутата возмущает, что один год содержания Тихановской обошелся Литве в 400 тыс. евро.
Напомним, в августе 2020 года после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, по всей Белоруссии начались массовые протестные акции.
Его соперница на выборах Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, а его вступление в должность назвала «попыткой захвата власти». Она заявила, что одержала победу на выборах.
Тихановская уехала из республики, за границей она проводит встречи с властями иностранных государств. Так, в Чехии ее приняли как президента Белоруссии.
Между тем в Белоруссии на нее завели дело по статье о присвоении власти.
Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
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Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.
«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.
Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.
Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».
Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов.
С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций.
Эстония озвучила требования Лукашенко для решения миграционного кризиса
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить миграционный кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента республики, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
«Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на эстонский портал Э-эр-эр.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
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Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.
Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.
«ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей
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Еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы, сообщает пограничная стража Польши.
«На белорусской стороне возле пограничного перехода «Брузги» кочует группа иностранцев. Это новый лагерь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Старый лагерь по-прежнему многолюден, в общей сложности в этой части границы продолжают кочевать около тысячи беженцев. Часть людей забрали белорусские службы.
На видеозаписи, опубликованной польскими пограничниками, можно увидеть, что новый лагерь появился на белорусской стороне возле заграждения из колючей проволоки. В лагере установлены палатки, горят костры, видно перемещающихся людей.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС.
Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения.
Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане».
Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет».
«Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Кабмин ФРГ оценил переговоры Меркель и Лукашенко
И. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в координации с ЕС и партнерами в регионе, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт..
«Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», – передает его слова ТАСС.
«Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко – чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)», – подчеркнул Зайберт.
Он добавил, что мигранты начали получать первую помощь на месте.
«И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе», – сказал Зайберт. Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию с мигрантами лежит на Минске, Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против Белоруссии. «Это полностью и наша позиция», – сказал Зайберт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Канцлер и Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», – заявил представитель немецкого кабмина Штефан Зайберт. Разговор длился, как сообщается, целых 50 минут.
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Во Франции отказались от продаж каноэ из-за плывущих через Ла-Манш мигрантов
Спортивные магазины «Декатлон» на севере Франции решили перестать продавать каноэ, так как мигранты постоянно пытаются добраться на них до Британии.
Сеть магазинов объявила о прекращении продажи после того, как свыше 1 тыс. беженцев на лодках пересекли Ла-Манш, передает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на Guardian.
Отмечается, что это рекордный показатель за последнее время. Прошлый рекорд поставили также в ноябре 2021 года, тогда в Британию нелегально попали 853 человека через пролив.
Нелегалы продолжили попытки прорыва польской границы
Группы нелегальных мигрантов ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
«Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице (где во вторник произошла крупная попытка прорыва границы), но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми. На Кузнице сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время, меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью», – передает РИА «Новости» слова Блащака.
При этом польский министр считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши продлится еще долго. «Ситуация на границе быстро не разрешится. Мы должны приготовиться к месяцам. Надеюсь не годам», – сказал он.
Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что для урегулирования критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе требуется диалог Брюсселя с Минском.
Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
СК Белоруссии назвал действия силовиков Польши преступлением против человечества
Следственный комитет (СК) Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков на границе с республикой как преступление против безопасности человечества.
«Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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«Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%
Исследование вакцины «Спутник V» в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность препарата против COVID-19 на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.
До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
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Патрушев встретился с госсекретарем Совбеза Белоруссии Вольфовичем
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с госсекретарем СБ Белоруссии Александром Вольфовичем.
«В Москве секретарь Совета Безопасности РA Николай Патрушев провел рабочую встречу с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Обсуждены вопросы реализации ряда отраслевых программ, а также важнейших документов Союзного Государства в сфере безопасности, включая Военную доктрину и Концепцию миграционной политики», – приводит сообщение пресс-службы Совбеза России РИА «Новости».
Отмечается, что стороны подписали план сотрудничества между аппаратом СБ России и Государственным секретариатом Совбеза Белоруссии на 2022- 2023 годы.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
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