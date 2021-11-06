Вместо армии ЕС будет «армия европейцев»

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6 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России

Дело ЮКОСа стало для Запада одним из рычагов политического давления на Россию Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и постановил пересмотреть его. Эксперты отмечают, что суд мог полностью отменить решение первой инстанции и закрыть дело раз и навсегда. Но вместо этого рассмотрение возвращается на предыдущий этап и затянется на годы. Чем и когда закончится эта долгая судебная тяжба? Подробности...
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Как датчанин спас Петербург от шведов

Могила Александра Круза утеряна, но память о нем жива Public domain
Имя адмирала Александра Ивановича Круза сейчас известно только историкам – хотя его обладатель в грозный для России час спас ее свободу и независимость. Почему адмирал Круз пользовался особым расположением Екатерины Великой, какой случай перевернул его отношение к матросам, и какие важнейшие сражения он выиграл для России? Подробности...
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Грета Тунберг проверит мир на прочность

«Присоединяйтесь, чтобы ваш голос был услышан» Вместе мы сильны!» REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала сторонников выйти на акцию протеста и подтолкнуть мировых лидеров, собравшихся на саммите в Глазго, к «правильному» решению. Параметры такого решения известны - и они крайне болезненны для всего мира. Поэтому Тунберг призывает «вырвать» существующий миропорядок «с корнем». Устоит ли наш мир под ударами «зеленого» террора? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Вместо армии ЕС будет «армия европейцев»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
После афганских событий этого лета Евросоюз решил больше не тянуть с созданием собственных вооруженных сил. И армия у Евросоюза таки появится. Вопрос только – какая. Подробности...

Сталин выигрывает от сопоставления с Гитлером

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно ли уравнивать роль СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне? Можно ли уравнивать коммунизм и нацизм как идеологии? Следует ли помнить о преступлениях Сталина и его окружения? Подробности...
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Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Даже если Москва и Вашингтон договорятся больше не разыгрывать украинскую карту в двусторонних отношениях, задача оживить то, чего нет, находится за пределами их возможностей Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Василий Федорцев

    Вместо армии ЕС будет «армия европейцев»

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		6 ноября 2021, 12:00

    У Евросоюза, похоже, скоро все-таки появится своя армия. Пока, правда, совсем небольшая – примерно в 5 тыс. человек, и к тому же не совсем армия Евросоюза – построена она будет по принципу «коалиции желающих». Эти же желающие возьмут на себя основное командование и будут, по сути, предлагать Брюсселю свои «услуги» в тех случаях, когда потребуется применение военной силы.

    В ЕС уже давно поняли, что попытка создать полноценную общую армию в сегодняшних условиях – это тупиковый путь. Во-первых, далеко не все из 27 стран союза хотят такую армию. А во-вторых, даже те, кто армию, в принципе, хочет, не желают передавать командование над своими военными в Брюссель, по крайне мере до момента завершения политической интеграции ЕС. И несколько лет назад Урсула фон дер Ляйен, еще будучи министром обороны Германии, предложила отложить пока идею европейской армии, а заняться вместо этого созданием «армии европейцев», то есть интегрировать вооруженные силы, не выводя их из-под национального командования.

    Сама Германия, кстати, давно уже этим занимается, и с бундесвером сейчас «состыкованы» армии Нидерландов, Чехии, Румынии и нескольких других стран. И речь идет не только о совместных учениях, но и о передаче друг другу командования над отдельными подразделениями. Пока все происходит в основном в рамках НАТО, но в Берлине этот процесс рассматривают одновременно и как часть оборонной интеграции ЕС.

    По этому пути немцы предлагают двигаться и дальше. В середине октября Германия вместе с Нидерландами, Португалией, Финляндией и Словенией предложила расширить давно существующие, но еще ни разу не применявшиеся боевые группы ЕС до размера армейской бригады, дополнив их авиацией, флотом и спецназом, и создать таким образом европейские силы быстрого реагирования по образцу сил быстрого реагирования НАТО. Участвовать в проекте будут только пожелавшие того страны, а применять эти силы предполагается по процедуре, предусмотренной статьей 44 Договора о ЕС. Эта статья допускает возможность проведения военных операций от имени и под флагом Евросоюза силами «коалиции желающих» при условии положительного решения со стороны всех остальных стран ЕС.

    Инициатива уже получила одобрение Военного комитета ЕС на уровне командующих вооруженными силами, а в середине ноября, по всей видимости, будет одобрена и министрами обороны. После афганских событий этого лета европейцы решили, что тянуть с созданием собственных вооруженных сил больше нельзя — неспособность самостоятельно проводить операции, подобные эвакуации из Кабула, начинает оборачиваться ощутимыми и не самыми приятными последствиями. К тому же восточные страны Евросоюза, всегда скептически относившиеся к оборонной интеграции, заметно сменили свой настрой после того, как стало ясно, что США сейчас больше волнует проблема Китая, чем оборона «восточного фланга» НАТО.

    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/DPA/Reuters

    В 1994 году немецкие политики Вольфганг Шойбле и Карл Ламерс сформулировали концепцию «европейского ядра». В это «ядро» должны были войти те страны союза, кто был готов и желал ускоренной интеграции. Остальные же могли не торопиться и присоединяться к лидерам позже – по мере появления желания и готовности. Шойбле и Ламерс таким образом предлагали решить проблему снижения темпов интеграции, которая на тот момент, в преддверии «большого» расширения ЕС, просматривалась уже достаточно ясно – чем больше в союзе участников, тем сложнее им договариваться и принимать решения. Тогда речь шла в первую очередь о финансово-экономической сфере, и идея, по сути, была затем реализована при создании еврозоны.

    Теперь же такое «ядро» предлагается создать и в сфере обороны. Собственно, им и должна стать та пятитысячная бригада, о которой сейчас идет речь. Потом к ней постепенно будут присоединяться новые страны и новые подразделения – до тех пор, пока действительно не получится что-то вроде небольшой армии. И волне вероятно, что эта армия, помимо операций в Африке и на Ближнем Востоке, рано или поздно займет и позиции на «восточном фланге». Если, конечно, к тому моменту отношения России и Запада не нормализуются.

    Отказываться от НАТО и американских гарантий безопасности Евросоюз при этом не планирует. Наоборот, как говорят европейские политики, интеграция вооруженных сил должна сформировать «европейскую опору» Североатлантического альянса. Собственные вооруженные силы сейчас нужны Евросоюзу, с одной стороны, чтобы не приходилось каждый раз звать на помощь США, когда необходимо провести ту или иную военную операцию, а с другой – чтобы повысить свой статус в глазах Вашингтона. Потому что при наличии пусть и не очень большой, но самостоятельной и дееспособной армии, вес европейского голоса в НАТО заметно возрастет. О том, что будет в более отдаленной перспективе, в Евросоюзе пока никто не задумывается.

    Американцы, кстати, тоже совсем не против – они давно подталкивают Евросоюз к военной интеграции, чтобы как минимум «сбросить» на него решение проблем в соседних регионах и развязать себе руки для противостояния с Китаем. А там, возможно, объединенные вооруженные силы ЕС пригодятся и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в зависимости от того, как дальше будут развиваться события.

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