Вместо армии ЕС будет «армия европейцев»

У Евросоюза, похоже, скоро все-таки появится своя армия. Пока, правда, совсем небольшая – примерно в 5 тыс. человек, и к тому же не совсем армия Евросоюза – построена она будет по принципу «коалиции желающих». Эти же желающие возьмут на себя основное командование и будут, по сути, предлагать Брюсселю свои «услуги» в тех случаях, когда потребуется применение военной силы.

В ЕС уже давно поняли, что попытка создать полноценную общую армию в сегодняшних условиях – это тупиковый путь. Во-первых, далеко не все из 27 стран союза хотят такую армию. А во-вторых, даже те, кто армию, в принципе, хочет, не желают передавать командование над своими военными в Брюссель, по крайне мере до момента завершения политической интеграции ЕС. И несколько лет назад Урсула фон дер Ляйен, еще будучи министром обороны Германии, предложила отложить пока идею европейской армии, а заняться вместо этого созданием «армии европейцев», то есть интегрировать вооруженные силы, не выводя их из-под национального командования.

Сама Германия, кстати, давно уже этим занимается, и с бундесвером сейчас «состыкованы» армии Нидерландов, Чехии, Румынии и нескольких других стран. И речь идет не только о совместных учениях, но и о передаче друг другу командования над отдельными подразделениями. Пока все происходит в основном в рамках НАТО, но в Берлине этот процесс рассматривают одновременно и как часть оборонной интеграции ЕС.

По этому пути немцы предлагают двигаться и дальше. В середине октября Германия вместе с Нидерландами, Португалией, Финляндией и Словенией предложила расширить давно существующие, но еще ни разу не применявшиеся боевые группы ЕС до размера армейской бригады, дополнив их авиацией, флотом и спецназом, и создать таким образом европейские силы быстрого реагирования по образцу сил быстрого реагирования НАТО. Участвовать в проекте будут только пожелавшие того страны, а применять эти силы предполагается по процедуре, предусмотренной статьей 44 Договора о ЕС. Эта статья допускает возможность проведения военных операций от имени и под флагом Евросоюза силами «коалиции желающих» при условии положительного решения со стороны всех остальных стран ЕС.

Инициатива уже получила одобрение Военного комитета ЕС на уровне командующих вооруженными силами, а в середине ноября, по всей видимости, будет одобрена и министрами обороны. После афганских событий этого лета европейцы решили, что тянуть с созданием собственных вооруженных сил больше нельзя — неспособность самостоятельно проводить операции, подобные эвакуации из Кабула, начинает оборачиваться ощутимыми и не самыми приятными последствиями. К тому же восточные страны Евросоюза, всегда скептически относившиеся к оборонной интеграции, заметно сменили свой настрой после того, как стало ясно, что США сейчас больше волнует проблема Китая, чем оборона «восточного фланга» НАТО.

В 1994 году немецкие политики Вольфганг Шойбле и Карл Ламерс сформулировали концепцию «европейского ядра». В это «ядро» должны были войти те страны союза, кто был готов и желал ускоренной интеграции. Остальные же могли не торопиться и присоединяться к лидерам позже – по мере появления желания и готовности. Шойбле и Ламерс таким образом предлагали решить проблему снижения темпов интеграции, которая на тот момент, в преддверии «большого» расширения ЕС, просматривалась уже достаточно ясно – чем больше в союзе участников, тем сложнее им договариваться и принимать решения. Тогда речь шла в первую очередь о финансово-экономической сфере, и идея, по сути, была затем реализована при создании еврозоны.

Теперь же такое «ядро» предлагается создать и в сфере обороны. Собственно, им и должна стать та пятитысячная бригада, о которой сейчас идет речь. Потом к ней постепенно будут присоединяться новые страны и новые подразделения – до тех пор, пока действительно не получится что-то вроде небольшой армии. И волне вероятно, что эта армия, помимо операций в Африке и на Ближнем Востоке, рано или поздно займет и позиции на «восточном фланге». Если, конечно, к тому моменту отношения России и Запада не нормализуются.

На эту тему

Отказываться от НАТО и американских гарантий безопасности Евросоюз при этом не планирует. Наоборот, как говорят европейские политики, интеграция вооруженных сил должна сформировать «европейскую опору» Североатлантического альянса. Собственные вооруженные силы сейчас нужны Евросоюзу, с одной стороны, чтобы не приходилось каждый раз звать на помощь США, когда необходимо провести ту или иную военную операцию, а с другой – чтобы повысить свой статус в глазах Вашингтона. Потому что при наличии пусть и не очень большой, но самостоятельной и дееспособной армии, вес европейского голоса в НАТО заметно возрастет. О том, что будет в более отдаленной перспективе, в Евросоюзе пока никто не задумывается.

Американцы, кстати, тоже совсем не против – они давно подталкивают Евросоюз к военной интеграции, чтобы как минимум «сбросить» на него решение проблем в соседних регионах и развязать себе руки для противостояния с Китаем. А там, возможно, объединенные вооруженные силы ЕС пригодятся и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в зависимости от того, как дальше будут развиваться события.