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Эрдоган не поверил в способность ЕС создать собственную армию
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Проект по созданию Евросоюзом собственных вооруженных сил не может быть реализован, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, «это не тот проект», который «может быть реализован», он «невозможен». Президент Турции отметил, что в НАТО включены и «большие части ЕС одновременно». «Нужны ли еще какие-либо комментарии?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на NTV.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения – как некоторые уже упоминали здесь – кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех», – заявил пользователь Ulrich.
«Польше нет места в Евросоюзе – пора этой стране покинуть ЕС», – выразил мнение Broko.
«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», – предложил Golden_Feta.
«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти «штрафы» – пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», – призвалHenning.
«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», – заявил другой пользователь.
«Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» – задался вопросом Dominicus_MUC.
«Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия – всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС», – подытожил GFuchs.
В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия.
В прошлую пятницу Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Он обвинил руководство ЕС в применении «дискриминационного подхода, напоминающего диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», подчеркнул Моравецкий.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
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Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать поставленное Турцией оружие с Анкарой.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа
Заявки потребителей из Европы на поставки газа из России исполняются в полном объеме, заявили в управлении информационной политикой Газпрома.
«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», – цитирует сообщение компании ТАСС.
В субботу прокачка газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась, начался реверс газа в обратном направлении.
Жители Германии гневно отреагировали на заявление в Мюнхене о ядерном оружии у границ России
Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии.
По мнению политика, это подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию у России, граничащей с ней.
«У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя Parabel.
Один из читателей назвал Ишингера сторонником холодной войны до мозга костей. «Это из него так и прет. У него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена», – добавил он.
При этом некоторые немецкие пользователи отметили, что НАТО давно находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана, и появление ядерного оружия в Польше не сильно изменит ситуацию.
«Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с ее никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США?», – написал один из комментаторов.
Некоторые читатели поддержали вывод ядерного оружия с территории страны.
«По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причем я бы распространил это правило на весь мир», – заметил HerbertS.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Так, немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Отметим, что на базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что в тот же день страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.
В ответ министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. А глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцирует напряженность в Европе.
Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.
В ДНР оценили претензии Турции к Украине из-за «Байрактаров»
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«Если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией приобретенные у Анкары беспилотники.
«После того, как украинская армия применила «Байрактары» в Донбассе, Турция больше не хочет, чтобы ее вооружение связывали с тем, что происходит в регионе», – сказал Бердичевский. По его мнению, логику заявления Мевлюта Чавушоглу можно объяснить.
«Например, американское вооружение продается по всему миру и нередко попадает в руки террористов. Однако никто не говорит, что США виноваты в террористической атаке, совершенной американским вооружением», – привел аналогию собеседник.
«В любом случае, заявление министра иностранных дел Турции связано с тем, что Украина приплетала Анкару к истории с применением «Байрактара» на линии соприкосновения», – отметил депутат парламента ДНР. Тем самым, по его словам, Анкара пытается дистанцироваться от бомбардировок Донбасса с помощью беспилотников.
«Но, если следовать логике Чавушоглу, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий Донецкой и Луганской народных республик, перестают быть российскими. Украинским военным и их западным партнерам это следует учесть», – резюмировал Бердичевский.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил
, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. «Украина должна перестать использовать название нашей страны, – подчеркнул турецкий министр. – Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским».
Заявление Чавушоглу прозвучало после того, как генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар».
Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где ВСУ попытались занять небольшое село Старомарьевка. Применение турецких вооружений прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Получивший срок в Латвии журналист Алексеев прокомментировал приговор
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«Власти Латвии дали команду своим силовым ведомствам «мочить» русскоязычных сотрудников СМИ», – сказал журналист, автор газеты ВЗГЛЯД Юрий Алексеев. В пятницу Пардаугавский суд Риги приговорил Алексеева к году и двум месяцам заключения по обвинениям по трем уголовным статьям.
«Все началось в 2017 году, когда рано утром меня около своего дома задержали сотрудники Служба государственной безопасности (СГБ). Они сказали, что я обвиняюсь в публикации «призывов убивать латышей» на нескольких форумах, причем – под вымышленными именами. Силовики заломили мне руки за спину и повели на обыск в квартиру», – рассказал русскоязычный журналист Латвии Юрий Алексеев.
По его словам, над подвесным потолком правоохранители нашли 34 патрона от ПМ. «На них не было чьих-либо отпечатков пальцев и даже биоматериалов. То есть для меня очевидно, что кто-то проник в мою квартиру и подбросил эти патроны прям за несколько дней до обыска, если не накануне. Кстати, патроны от ПМ были в мешочках, а не в стандартных «макаровских» упаковках», – пояснил собеседник.
В качестве доказательств, что обвиняемый не только на словах, но и на деле якобы хотел «убивать латышей», в уголовном деле приводятся фотография и выписка из стрелкового клуба Риги, куда Алексеев ходил в 2017 году со своими сыновьями. «В выписке указано, что я взял на свое имя два пистолета: мелкокалиберный револьвер и чешский CZ. Кстати, я сам там не стрелял, стреляли только мои дети», – сказал журналист.
Также в ходе обыска силовики изъяли всю компьютерную технику, жесткие диски, CD, MP3-плееры, журналистские архивы, фотоаппараты, телефоны. В ходе следствия сотрудники СГБ на одном из дисков якобы нашли детскую порнографию.
«Я думал, зачем им понадобилось фальсифицировать еще и это обвинение, за которое полагается всего лишь штраф, тогда как за якобы «разжигание межнациональной розни» мне святила «пятерка». А потом понял: по закону Латвии судебные разбирательства по делам, где есть нарушение общественной морали, проводятся в закрытом режиме. Это означает, что прессу из зала выгонят, и у меня не будет поддержки. Так оно и получилось», – посетовал Алексеев.
Собеседник подчеркнул: в материалах дела среди доказательств столько нестыковок и «нелепостей», что для апелляции поводов более чем достаточно. «Однако учитывая, что мой адвокат рассчитывал на условное наказание, а «влепили» реальный срок, я понимаю, что посадить меня была дана команда сверху. А значит надежд на апелляцию немного. Вообще, власти Латвии дали команду «мочить» русскоязычных журналистов», – добавил он.
Алексеев напомнил, что еще на 12 местных журналистов, публиковавшихся в «Спутнике», заведены уголовные дела по разным обвинениям. «У нас тоталитарная страна в отличие от России, как бы странно это звучало. Поэтому у меня есть еще один вариант, как избежать срока. Я служил в городе Советск на российско-литовской границе и несколько раз переплывал Неман. Могу сейчас вспомнить молодость и по реке сбежать в Калининград, чтобы попросить у России политическое убежище», – смеется Алексеев.
Напомним, по запросу гособвинения латвийский суд приговорил
Алексеева по трем уголовным статьям: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.
Алексеев со страниц газеты ВЗГЛЯД не раз критиковал антироссийские решения латвийских властей, например – приводящие к ущемлению прав русскоязычных жителей Латвии.
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Россия получила лицензию на строительство четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции
Госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции.
«Совет по ядерному регулированию согласовал решение о выдаче в пользу АО «Аккую Нуклеар» (проектная компания по сооружению АЭС «Аккую» – ред.) лицензии на строительство блока № 4 АЭС «Аккую» (Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Аккую Нуклеар».
Пакет заявочной документации на получение лицензии был направлен в Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) в мае 2020 года. По итогам ее изучения решением Совета Агентства по ядерному регулированию Турции была согласована выдача лицензии на строительство блока.
«Она дает возможность начать строительство всех объектов реакторного и турбинного островов энергоблока», – отмечается в сообщении.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС «Аккую» отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС с участием «Росатома» началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России.
Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую».
В Австрии признали провал энергетической политики ЕС
ЕС не справился с энергетическим кризисом, который оказался сложнейшим с 1970-х годов, пишет австрийская пресса.
Die Presse пишет, что «первые морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы», но ЕС не справился с кризисом, который сложился из-за ситуации с коронавирусом и огромного спроса на сжиженный газ в Азии и США. В результате цены на газ и электроэнергию резко выросли, а ЕС оказался «не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления». Подчеркивается, что лишь Россия может быстро поставлять газ, это увеличивает зависимость ЕС от нее.
ЕС утверждал, что может определять мировую политику, но сам же создал условия, из-за которых оказался в затруднительном положении, говорится в статье. Die Presse пишет, что ЕС не следует единой позиции, а Россия показала ему границы фантазий о мировом господстве. Издание считает фатальной ошибкой отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на газ, передает ТАСС.
При этом лидеры стран ЕС «уже много лет берут на себя слишком много тем вместо того, чтобы позволить заранее решать детальные и технические вопросы уполномоченным министрам», пишет издание. На саммитах они, как отмечает автор статьи, «сидят в зале в одиночестве, без экспертов и профильных чиновников». По его словам, «из этого ничего не выйдет». Указывается, что «за неделю до Рождества они хотят попробовать еще раз», а «пока остается надеяться на мягкую зиму».
Напомним, читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза. Еврокомиссия сообщила, что к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
ЕС призвал МИД России найти решение по QR-кодам для дипломатов
ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, привитых не зарегистрированными в стране вакцинами, заявили в представительстве Евросоюза в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.
«Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. Также оно обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения и передвижения по его территории», – пояснили в представительстве.
Между тем, в МИД РФ указали, что «в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий». Также в дипведомстве уточнили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
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Лавров и Чавушоглу обсудили запуск «3+3» на Южном Кавказе
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма «3+3» на Южном Кавказе на саммите G20.
«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3», – цитирует сообщение МИД России ТАСС.
Механизм предназначен для разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе, пояснили там.
Также в субботу глава МИД России в рамках G20 встретился с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и с китайским коллегой Ваном И.
США и Франция собрались укрепить стратегическое партнерство ЕС и НАТО
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Вашингтон и Париж выступают за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО, США признают значение более сильной европейской обороны, содействующей всемирной безопасности и дополняющей НАТО, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
«Президенты подтвердили свою поддержку усиления стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО. Они поддержали приглашение ЕС и других партнеров на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде в 2022 году. Они подтверждают свою поддержку диалога между ЕС и США в области безопасности и обороны, а также усилий по заключению соглашения между Европейским оборонным агентством и США», – приводит текст документа ТАСС.
«В области безопасности союзники должны проводить тесные консультации по вопросам, относящимся к ядерному контролю и к контролю над вооружениями», – подчеркнули президенты.
В заявлении также говорится, что «США признают значение более сильной и оперативной европейской обороны, содействующей всемирной и трансатлантической безопасности и дополняющей НАТО».
«Президенты отмечают важность активного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно с учетом роста экономических и стратегических вызовов в нем», – отмечается в документе. Как в нем подчеркивается, США «приветствуют то, что Франция неизменно является партнером» в указанном регионе. «Соединенные Штаты также приветствуют стратегию ЕС в регионе Индийского и Тихого океанов и намереваются продолжать активные консультации по своей собственной стратегии», – говорится в совместном заявлении.
В документе отмечается, что Франция и другие европейские страны намерены направить дополнительные средства в Индо-Тихоокеанский регион. Соединенные Штаты планируют оказывать им поддержку.
Напомним, 7 октября Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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США и ЕС смогли договориться по пошлинам на сталь и алюминий
Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщают информационные агентства со ссылкой на Белый дом.
«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».
Пошлины решили не отменять полностью, но какую-то часть стали и алюминия из ЕС в США все же разрешат ввозить без них.
Пошлины были введены администрацией прошлого главы Белого дома Дональда Трампа в 2018 году.
Турецкие войска обстреляли два поселка на севере Сирии
Артиллерия турецкой армии подвергла обстрелу населенные пункты Айн-Декна и Бейлуния на севере Сирии, которые контролируют курдские отряды «Сил народной самообороны» (СНС), в результате атаки нанесен ущерб жилым домам и хозяйственным постройкам, сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало, сообщил вещающий из Бейрута телеканал «Аль-Маядин».
Курдские бойцы открыли ответный огонь по пограничному району Аазаз, откуда велся обстрел из артиллерийских орудий, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чаша терпения Анкары переполнена из-за постоянных вылазок террористов в Сирии.
Байден оставил без ответа вопросы о сближении России и Турции
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.
Во время совместного фотографирования двух президентов, которое транслировал телеканал CNN, со стороны журналистов раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако Байден в первый раз не обратил внимание на реплику, а после ее повторения корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров, передает радио Sputnik.
Журналист CNN Кевин Липтэк в Twitter сообщил, что американский лидер перед началом беседы с Эрдоганом сказал, что планирует «провести хороший разговор».
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме, в ней также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
По информации турецкого телеканала NTV, стороны планируют обсудить покупку Турцией самолетов F-16 и отношения Анкары и Вашингтона в сфере обороны.
В Белом доме заявили, что Байден на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400, передает ТАСС.
«Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400», – говорится в сообщении.
При этом глава Белого дома выразил стремление к сотрудничеству двух стран и эффективному решению возникающих разногласий. «Президент Байден подчеркнул свое желание сохранить конструктивные отношения, расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия», – сообщили в Белом доме.
В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что главной темой предстоящих переговоров с американским коллегой Джо Байденом на климатической конференции в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35.
Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России.
«В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали девять российских граждан», – приводит сообщение РИА «Новости».
Все пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.
«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», – сообщили в генконсульстве.
Ранее в турецкой Анталье в ДТП с автобусом получили травмы семеро россиян, они доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.